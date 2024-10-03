  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ASELSAN'dan 26,2 milyon dolarlık ihracat
Takip Et

ASELSAN'dan 26,2 milyon dolarlık ihracat

ASELSAN, Asya ve Pasifik bölgesindeki son kullanıcılarla 26,2 milyon dolar değerinde yeni ihracat anlaşmaları imzaladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ASELSAN'dan 26,2 milyon dolarlık ihracat
Takip Et

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"ASELSAN, Asya ve Pasifik bölgelerindeki son kullanıcıları için deniz platformlarında kullanılmak üzere radar, dost-düşman tanıma sistemi, elektronik harp suiti, uzaktan komutalı silah sistemi, denizaltı torpido karşı tedbir sistemi, elektro-optik sistemi ve atış yeri tespit sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik toplam tutarı 26 milyon 190 bin 679 dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." 

Ekonomi
Dev banka TCMB'den faiz indirim beklentisini öteledi
Dev banka TCMB'den faiz indirim beklentisini öteledi
Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke'den çarpıcı yorum: Türkiye gölgeden çıkıyor
Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı yorum: Türkiye gölgeden çıkıyor
Mesa Holding'den dev yatırım! Azeri ve Dubaili şirketle ortak projeye imza atacak
Mesa Holding'den dev yatırım! Azeri ve Dubaili şirketle ortak projeye imza atacak
Fındık ihracatında ilk 9 aylık dönemde rekor artış
Fındık ihracatında ilk 9 aylık dönemde rekor artış
Cevdet Yılmaz: Tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz
"Tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz"
300 üreticiye yüzde 70 hibe ile 300 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı
300 üreticiye yüzde 70 hibe ile 300 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı