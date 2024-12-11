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ASELSAN'dan 30,7 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN, yurt dışı müşterilerinin son kullanımına yönelik dost düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan komite stabilize silah ve haberleşme sistemlerinin tedarikine ilişkin 30 milyon 668 bin 376 dolarlık satış sözleşmesi imzaladı.

Haber Merkezi
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ASELSAN'dan 30,7 milyon dolarlık sözleşme
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ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu. Açıklamada, "ASELSAN, yurt dışı müşterilerinin son kullanımına yönelik dost-düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan komutalı stabilize silah ve haberleşme sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 30 milyon 668 bin 376 dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

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