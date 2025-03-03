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ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni nesil elektronik harp sistemlerinin tedarikine yönelik 54 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı.

Haber Merkezi
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ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık sözleşme
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ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 54 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni nesil elektronik harp sistemlerinin tedarikine yönelik 54 milyon dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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