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ASELSAN'dan 58,6 milyon euroluk satış sözleşmesi

ASELSAN ile STM arasında 58,6 milyon euro tutarında satış sözleşmesi imzalandı.

Haber Merkezi
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ASELSAN'dan 58,6 milyon euroluk satış sözleşmesi
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ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ASELSAN ile STM arasında Asya ve Pasifik bölgesindeki bir ülkenin kullanımına yönelik, elektronik harp süiti, radar sistemleri, dost-düşman tanıma sistemi ve uzaktan komutalı silah sisteminden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 58 milyon 626 bin 94 euro olan satış sözleşmesi imzalanmıştır."

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