ASELSAN'dan 65,9 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 65,9 milyon dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 65,9 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır." denildi.