ASELSAN'dan 68 milyon dolarlık yeni sözleşme
ASELSAN ile HAVELSAN arasında 68 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandı.
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ASELSAN ile HAVELSAN arasında toplam tutarı 68 milyon dolar olan satış sözleşmesi imzalandı.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile HAVELSAN arasında, bir Asya - Pasifik ülkesinin son kullanıma yönelik radar ve dost-düşman tanıma sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 68 milyon dolar olan satış sözleşmesi imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Ekonomi