Asgari kurumlar vergisi yüzde 15'e yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre asgari kurumlar vergisi oranı yüzde 10'dan 15'e yükseltildi.
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, asgari kurumlar vergisinde artışa gidildi.
Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Yüzde 15'e yükseltildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre asgari kurumlar vergisi oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde oldu:
Ekonomi