  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Asgari kurumlar vergisi yüzde 15'e yükseltildi
Takip Et

Asgari kurumlar vergisi yüzde 15'e yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre asgari kurumlar vergisi oranı yüzde 10'dan 15'e yükseltildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Asgari kurumlar vergisi yüzde 15'e yükseltildi
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, asgari kurumlar vergisinde artışa gidildi.

Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yüzde 15'e yükseltildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre asgari kurumlar vergisi oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde oldu:

 

 

 

Prof. Dr. Hakan Kara’dan asgari ücret tartışması!Prof. Dr. Hakan Kara’dan asgari ücret tartışması!Ekonomi

 

E-ticarette tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendiE-ticaret kapsamında mal satışı ve hizmetlerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendiEkonomi

 

Ekonomi
E-ticarette tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi
E-ticarette tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi
Bakan Kurum açıkladı: Kira desteği İstanbul'da 8 bin TL'ye yükseltildi, diğer illerde de artırıldı
Bakan Kurum açıkladı: Kira desteği artırıldı
Prof. Dr. Hakan Kara’dan asgari ücret tartışması!
Prof. Dr. Hakan Kara’dan asgari ücret tartışması!
e-Defter, harç pulu, vergi ve ücret düzenlemeleri yeni yılda devreye giriyor!
e-Defter, harç pulu, vergi ve ücret düzenlemeleri yeni yılda devreye giriyor!
Orta sınıf eriyor! Türkiye’de maaşlar mı düşük, verimlilik mi?
Orta sınıf eriyor! Türkiye’de maaşlar mı düşük, verimlilik mi?
KOBİ'lere yeşil dönüşümde mentör desteği! Yüzde 90 hibe desteği verecek
KOBİ'lere yeşil dönüşümde mentör desteği! Yüzde 90 hibe desteği verecek