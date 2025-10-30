Asgari ücret 2026 ne kadar olacak? Gözler komisyon toplantısında! Asgari ücret 2026 tahmini ne?

Asgari ücret 2026 ne kadar olacak? Asgari ücret 2026 tahmini ne? soruları alanında uzman isimler tarafından zikredilen rakamların ardından merak ediliyor. On milyonlarca emekçi vatandaş yeni yılda yüzde kaç zam alacağını öğrenmeye çalışıyor. Detaylar haberimizde…

ASGARİ ÜCRET 2026 NE KADAR OLACAK?

2026 yılı asgari ücretiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ekonomi çevrelerinde farklı senaryolar ve tahminler konuşuluyor. Şu anda yürürlükte olan net asgari ücret 22.104,67 TL seviyesinde bulunuyor. Uzmanlara göre, önümüzdeki yıl için yapılacak zam oranı enflasyon ve ekonomik dengelere bağlı olarak değişebilir.

Bazı tahminler yüzde 20 civarında bir artışın gerçekleşebileceğini ve bu durumda yeni asgari ücretin yaklaşık 26.500 TL olabileceğini öne sürüyor. Yüzde 25’lik bir artış senaryosunda bu rakamın 27.600 TL’ye çıkabileceği ifade ediliyor. Orta Vadeli Program’da yer alan yüzde 28,5’lik enflasyon oranı baz alınırsa, asgari ücretin 28.400 TL civarına ulaşması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 2026 TAHMİNİ NE?

Daha iyimser bir yaklaşımla yüzde 30 zam yapılması durumunda ise yeni asgari ücretin 28.700 TL’yi bulabileceği tahmin ediliyor. Bu söylentiler, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun vereceği kararla netleşecek. Ekonomik göstergeler, işveren maliyetleri ve çalışanların geçim şartları bu karar sürecinde belirleyici olacak.

Asgari ücret zam senaryoları: