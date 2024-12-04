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Asgari ücret 8 yılda nasıl eridi?

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, asgari ücretin Euro bazında değişimini hesapladı. 2016-2024 yılları arasında Türkiye’de asgari ücret, Avrupa ülkeleri içinde en düşük artışı gösterdi.

Haber Merkezi
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Asgari ücret 8 yılda nasıl eridi?
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Vergi uzmanı ve yazar Ozan Bingöl, 2016 ila 2024 yılları arasında asgari ücretteki artışı Euro bazından hesapladı.

“Demek asgari ücretliyi enflasyona ezdirmediniz!” diyerek yaptığı sosyal medya paylaşımında Bingöl, Türkiye’de 2016-2024 yılları arasında asgari ücretteki artışın Euro olarak yüzde 6,8 olduğunu hesapladı.

8 senede 9 sıra geriledi

Türkiye’deki asgari ücret 8 yılda Avrupa ülkeleri içinde en düşük artışı gösterdi. Tabloda, Türkiye’den daha fazla asgari ücret artışı yaşanan ülkelerde en yüksek artış yüzde 474 ile Moldova’da olurken, Türkiye’nin hemen üzerinde yer alan Fransa’da ise 8 yılda asgari ücret yüzde 20,5 oranında arttı.

Bingöl’ün paylaştığı tabloda, 2016 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye’deki asgari ücretin Euro bazında 2016 yılında 27 ülke içinde 12. sırada geldiği, 2024 yılı ikinci çeyreğinde ise 21. sıraya gerilediği görüldü.

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