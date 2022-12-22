Asgari ücret 8.506 lira oldu

Mehmet KAYA

Asgari ücret 2023 için net 8 bin 500 TL olarak açıklandı. Henüz, işverene bütçeden bir destek verilip verilmeyeceği belli değil. Bu desteğin hesaba katılmadığı halde, 2023’te uygulanacak asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 750 TL olacak.

Asgari ücret 2022 için net 4,253 TL olarak belirlenmiş, yılın ortasında ise tekrar artış yapılarak yaklaşık 5,500 TL'ye yükseltilmişti. Ayrıca 2022 başından geçerli olmak üzere asgari ücrette damga vergisi ve asgari ücrete kadar tüm çalışanlar için gelir vergisi kaldırılmıştı.

İşverene destek dikkate alınmadan maliyetler tablosu ve artışlar yaklaşık olarak şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Çalışan ve işveren tarafları maalesef asgari ücret konusunda anlaşamadı.

Hükümet olarak çalışan ve işveren taraflarının hassasiyetlerini anlıyoruz.

Bizim için önemli olan ülkemiz ve milletimiz için en hakkaniyetli ve sürdürülebilir sonucu sağlamaktır.



Taraflar arasında makul bir uzlaşma sağlanabilmesi için gayret sarf ettik.

Asgari ücret rakamı ekonomik ve sosyal görünümümüzle uyumludur.

Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette ara bir düzenleme yapmaktan kaçınmayız.