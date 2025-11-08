Asgari ücret açlık ve yoksulluk sınırıyla farkı açıyor!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

2025 yılında 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücrete 2026 yılında yapılacak zam ile ilgili çalışmalar başlıyor.

Asgari ücrete geçtiğimiz yıllarda enflasyondaki yüksek seyir nedeniyle yüksek oranlı zamlar yapılırken, alım gücündeki erime de tartışmaların ana konusu olmuştu. Diğer yandan tüm ücretlerin aynı artış oranını yakalayamamasıyla asgari ücrete yakınsama da en çok konuşulan konular arasında yer almıştı.

Asgari ücret senaryoları

Gerçekleşen enflasyon ve hedeflenen enflasyon üzerinden yapılacak zam tartışmasında, geçmiş yıllardaki gibi gerçekleşen enflasyon üzerinden yapılırsa zam oranı TCMB’nin enflasyon tahminlerine göre, yüzde 31-33 aralığında olacak. Hedeflenen 2026 enflasyonu üzerinden ise zam oranı yüzde 16 olacak. Bu durumda asgari ücret, 2026 yılında şu tutarlarda olabilir:

Yüzde 16 zam ile 25 bin 641,42 TL

Yüzde 31 zam ile 28 bin 957,12 TL

Yüzde 32 zam ile 29 bin 178,16 TL

Yüzde 33 zam ile 29 bin 399,21 TL.

TCMB’nin enflasyon raporundan çıkan sonuçlara göre, Merkez Bankası eski Araştırma Müdürü Çağrı Sarıkaya’nın yaptığı hesaplamalarda, maaş artışlarının yüzde 20 seviyelerinde olması öngörülüyor. Bu durumda da asgari ücret 2026 yılında 26 bin 525,60 TL olabilir.

Açlık-yoksulluk sınırı

Türk-İş’in hesapladığı, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarını temsil eden “açlık sınırı” ve gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutar olan “yoksulluk sınırı” verileri 2014’ten bu yana incelendiğinde 2025’te asgari ücret ile farkı açıyor.

Açlık sınırı, 2014 yılı başında 1,03 asgari ücret ederken, 2022 Temmuz’da 1,24 ile asgari ücrete zam gelmesine karşın zirveye çıkıyor. Ancak Ekim 2025 itibarıyla açlık sınırı 1,29 asgari ücret ediyor.

2019, 2020, 2021 ve 2024 yıllarında yılbaşında yapılan zamla asgari ücret, yeni yıla açlık sınırının üzerinde başlıyor.

Asgari ücrete yüzde 30 ve altında zam gelmesi halinde, yeni yıla açlık sınırının altında başlayacağı görülüyor.

Yoksulluk sınırı incelendiğindeyse 2014 Ocak ayında 3,34 asgari ücret oranında olurken, 2025 Ekim’de bu oran 4,19’a çıkıyor. Yani, 4 kişilik bir ailenin gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için 4 asgari ücretten fazlası gerekiyor.