Asgari ücret artışı sonrası fahiş fiyat ve etiket denetimi! Bakanlık 81 ilde düğmeye bastı

Ticaret Bakanlığı asgari ücret artışı sonrası fırsatçılar için düğmeye bastı. 81 ilde sahaya inen ekipler temel gıda ve temizlik ürünlerini radarına aldı. Uygunsuzluk olup olmadığı ve yaşanabilecek fırsatçılığa karşı önlemler alan ekipler "fahiş fiyat" ve "etiket" denetimlerine ağırlık verdi.

Et, yumurta, peynir gibi temel gıdalar mercek altında!

Bakanlık ekipleri, 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından ülke genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda başkentte bir markette "fahiş fiyat" ve "etiket" denetimi yapan ekipler, başta et, meyve-sebze, yumurta ve peynir gibi temel gıda ürünleri olmak üzere çok sayıda ürünün fiyatını inceledi.

"Her bir aykırılığa 2 bin 200 lira ceza uygulanıyor"

Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, zincir ve yerel marketlerde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerinin yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, "Kontrol ettiğimiz ürünler içinde temel gıda ve temizlik ürünleri bulunuyor, bir uygunsuzluğa rastladığımız durumda idari yaptırım uyguluyoruz. Fiyat etiketi denetimlerinde her bir aykırılık için 2 bin 200 lira ceza veriliyor." dedi.

Haksız fiyat artışıyla ilgili denetimlerde de geçmişe yönelik ürün faturalarının talep edildiğini anlatan Tan, "Şüphe oluşan durumlarda bunları Bakanlığımıza gönderiyoruz. Cezalar, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından veriliyor." diye konuştu.

1283 markette 102 bin 590 ürün incelendi

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da asgari ücret artışının ardından ticaret il müdürlüklerince ülke genelinde kapsamlı denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu denetimlerde 81 ilde 1283 markette 102 bin 590 ürünün incelendiğine işaret edilen açıklamada, "Bu ürünlerden 1403'ünde mevzuata aykırılık tespit edildi. Tespit edilen ihlaller sonucunda 2 milyon 830 bin 897 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 763 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldı." denildi.

Açıklamada, bu firmalara ilişkin yapılacak incelemeler sonucunda 1 milyon liraya kadar para cezası uygulanacağına dikkati çekilerek, "Denetimlerde en yoğun çalışmalar İstanbul, Antalya ve Ankara illerinde gerçekleştirildi. İstanbul'da 201, Antalya'da 117 ve Ankara'da 57 market denetlendi. Antalya'da 25 bin 258, İstanbul'da 20 bin 21 ve Ankara'da 19 bin 826 ürün incelendi. İhlallerin en fazla tespit edildiği iller İstanbul, Ankara ve Elazığ olurken, en yüksek miktarda para cezası İstanbul, Ankara ve Bursa'da uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

"Vatandaşların şikayetleri titizlikle değerlendiriliyor"

Hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılan firmaların en yoğun olduğu illerin İstanbul, Ankara ve Antalya olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın şikayetlerini büyük bir titizlikle değerlendiriyor, piyasa düzenini bozan ve haksız kazanç sağlamayı hedefleyen her türlü girişime karşı gerekli müdahaleleri ivedilikle yapıyoruz. Haksız fiyat artışı uygulamalarına karşı yasal çerçevede en ağır yaptırımlar uygulanacak, vatandaşlarımızın ekonomik haklarının korunması konusunda tavizsiz bir duruş sergilenecektir."