Asgari ücret artışını fırsata çevirenlere denetim: 42 üründe haksız zam tespit edildi

Ticaret Bakanlığı, asgari ücretteki artışı gerekçe göstererek fiyatları yükseltmeye çalışanlara karşı denetimlerini artırdı. Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke çapında yürütülen “etiket denetimleri” kapsamında dikkat çekici tespitler yapıldığını açıkladı.

Bekir Kaplan, İstanbul’daki denetimlerde büyük bir zincir marketin şubelerinde 42 farklı ürün grubunda ani ve herhangi bir maliyet artışına dayanmayan fiyat yükselişleri saptandığını açıkladı. Kaplan, "Sözümüzün arkasındayız; ekiplerimiz sahada karış karış, etiket etiket inceleme yapıyor. Tespit edilen bu haksız artışlarla ilgili söz konusu firmaya yönelik gerekli idari süreçler derhal başlatılmıştır," dedi.

"Kesinlikle izin verilmeyecek"

Bakanlık adına kararlılık mesajı veren Bekir Kaplan, asgari ücret artışıyla birlikte yükselen alım gücünün, haksız ve keyfi fiyat artışlarıyla aşındırılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı. Kaplan, vatandaşın emeğini ve alın terini istismar eden hiçbir ticari uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğini, bu tür girişimlere karşı kararlı şekilde mücadele edileceğini ifade etti. Öte yandan ticaretini ahlak ve hukuk kuralları çerçevesinde sürdüren dürüst esnaf ve tüccarın korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirten Kaplan, piyasa düzenini bozmayı amaçlayan algı operasyonlarına karşı da uyarıda bulundu. Eski etiketler üzerinden dezenformasyon oluşturularak kamuoyunun yanıltılmasına yönelik içeriklere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"Erken uyarı" ve "hızlı müdahale"

Ticaret Bakanlığı'nın 81 il müdürlüğü aracılığıyla sahada olduğunu belirten Kaplan, bakanlığın sadece cezalandırıcı değil, aynı zamanda adil ve dürüst ticaretin koruyucusu olduğunu vurguladı. Fırsatçılığa karşı "erken uyarı" ve "hızlı müdahale" sisteminin devrede olduğu ifade edildi.