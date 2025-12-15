Asgari ücret bir kez daha “hızla sonuçlandırılmaya” çalışılacak

Mehmet Kaya

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, başlangıç aşamasından itibaren işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ’in katılmadığı çalışmalarına başladı. Bakanlığın çağrısıyla 12 Aralık günü itibariyle ilk toplantı yapıldı ancak bu toplantıda işçi temsilcisi yer almadı. İkinci toplantının 18 Aralık günü yapılacağı duyuruldu.

EKONOMİ’ye bilgi veren taraflar, yıl sonu yaklaşmadan çalışmayı tamamlama hedefinde olduklarını belirttiler. Yapılacak ikinci toplantıda bir “manzaranın” ortaya çıkması olası.

Diğer yandan, tarafların daha “ketum” olma olasılığı da yüksek. Muhtemelen, belirlenen ücretin ikinci ya da, ikinciden kısa bir süre sonrasına konulacak üçüncü toplantıda belirlenen ücret ilan edilir. -Öneriler aslında oldukça kritik, talep kapsamına kamuoyu pek dikkat etmiyor TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in taleplerinde dikkat çekici unsurlar var. Bunların arasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na sunulan öneriler, sadece “üye sayısı, üyeler şu kurumlardan olsun-bu kurumlardan olsun” değil. Somut bir şekilde, Komisyonun koruma ücretini objektif kriterlere göre hesaplaması, bunun üzerine müzakere edilmesi isteniyor.

TÜİK bunu hesaplama yeteneğine sahip. Gıda, eğitim, ulaştırma, kira, bir önceki yıldan oluşan kayıplar ve ülkenin büyümesinden pay hesabı hiç de zor değil. Talepler arasında yok ancak saat ücreti bazında bir verimlilik hesabı da dahil edilebilir. 1974’ten bu yana ilk kez “hiçbir işe yaramıyor” diyerek tarafl ardan biri komisyona gelmedi. Her gün çok şaşırtıcı moda tabiriyle “şok edici” olay olan ülkemizde, kimse buna “şok” demedi ama bu ciddi bir durum.