Asgari ücret desteği kabul edildİ: Peki destekten kimler yararlanamayacak?
İşverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarılıyor. Ancak sigortalı sayısını azaltan işverenler, asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, istihdamı teşvik etmek ve kayıtlı çalışmayı güçlendirmek hedefleniyor. Bu kapsamda işverenlerin üzerindeki işgücü maliyetini azaltmaya yönelik asgari ücret desteği artırıldı. Mevcut uygulamada 1000 lira olarak verilen destek, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 1270 lira olarak uygulanacak.
Asgari ücretin işverene maliyeti
Asgari ücretin 28 bin 75 TL net ve 33 bin 30 TL brüt olarak duyurulmasıyla birlikte, işveren maliyeti de belli oldu. 2026'da bir asgari ücretli çalışanın işverene aylık maliyeti yaklaşık 38 bin 810 TL'ye yükseldi.
2026 Asgari Ücret (Aylık)
Brüt ücret: 33.030 TL
Net ücret: 28.075,50 TL
İşveren Payları
SGK işveren primi (%15,5): 5.119,65 TL
İşsizlik sigortası işveren payı (%2): 660,60 TL
İşverene Toplam Maliyet
Toplam maliyet: 38.810,25 TL
Sigortalı sayısını azaltan asgari ücret desteğini kaybedecek
İşverenler asgari ücret desteğinden 2026 yılı Ocak-Aralık döneminde 12 ay süreyle yararlanabilecekler. 2026 yılı Ocak-Aralık döneminde destekten yararlanılacak ayda, 2025/Ocak-Aralık döneminde 4/a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısından daha az sigortalı çalıştırılması halinde asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.