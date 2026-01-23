Asgari ücret desteği kabul edildİ: Peki destekten kimler yararlanamayacak?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, istihdamı teşvik etmek ve kayıtlı çalışmayı güçlendirmek hedefleniyor. Bu kapsamda işverenlerin üzerindeki işgücü maliyetini azaltmaya yönelik asgari ücret desteği artırıldı. Mevcut uygulamada 1000 lira olarak verilen destek, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 1270 lira olarak uygulanacak.

Asgari ücretin işverene maliyeti

Asgari ücretin 28 bin 75 TL net ve 33 bin 30 TL brüt olarak duyurulmasıyla birlikte, işveren maliyeti de belli oldu. 2026'da bir asgari ücretli çalışanın işverene aylık maliyeti yaklaşık 38 bin 810 TL'ye yükseldi.

2026 Asgari Ücret (Aylık)

Brüt ücret: 33.030 TL

Net ücret: 28.075,50 TL

İşveren Payları

SGK işveren primi (%15,5): 5.119,65 TL

İşsizlik sigortası işveren payı (%2): 660,60 TL

İşverene Toplam Maliyet

Toplam maliyet: 38.810,25 TL

Sigortalı sayısını azaltan asgari ücret desteğini kaybedecek

İşverenler asgari ücret desteğinden 2026 yılı Ocak-Aralık döneminde 12 ay süreyle yararlanabilecekler. 2026 yılı Ocak-Aralık döneminde destekten yararlanılacak ayda, 2025/Ocak-Aralık döneminde 4/a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısından daha az sigortalı çalıştırılması halinde asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.