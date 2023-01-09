Asgari ücret desteğinden 1.7 milyon iş yeri yararlanacak

ANKARA (EKONOMİ) AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, işverene asgari ücret desteğinin 400 liraya çıkarılması, memur ve emeklilerin maaş artışlarına ilişkin yasa teklifiyle ilgili Meclis Plan Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda asgari ücret desteğinden 1.7 milyon iş yerinin faydalanacağını ve maliyetinin 17.1 milyar lira olacağını söyledi.

Elitaş, memur ve emekli maaşlarına yapılacak yüzde 30’luk zammın maliyetinin ise 260 milyar lira olduğunu belitti. Elitaş, en düşük emekli maaşının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmasının maliyetini ise 21.9 milyar lira olarak açıkladı.