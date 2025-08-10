Asgari ücret, emekli ve memur maaş artışları için kritik hafta!

Milyonlarca işçi, memur ve emekli, Merkez Bankası’nın 14 Ağustos 2025’te açıklayacağı enflasyon raporuna kilitlendi. Raporun içerdiği geleceğe yönelik değerlendirmeler, maaş zam oranlarının belirlenmesinde yol gösterici oluyor.

Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memur tarafı yüzde 88 zam isterken hükümetten henüz teklif gelmedi. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerinin zamlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 olurken, 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yıl sonu için de yüzde 8 olarak açıklanmıştı. Ntv'nin haberine göre yeni tahmin raporunda faiz indirimlerinin etkisiyle gerileme olması bekleniyor.

Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkına göre tahmini zam oranı

Memur ve memur emeklilerini temsil eden sendikalar 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam öngören toplu sözleşmeyi imzalamıştı ve zamlar da bu çerçevede gerçekleşti. 2026 yılında da öngörülen enflasyon yüzde 12 olduğu için 2026 ve 2027 yılını kapsayan toplu sözleşmede zam oranlarının yine aynı doğrultuda gerçekleşmesi bekleniyor.

Başka bir deyişle 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 teklifi masaya gelebilir ve kümülatif olarak yüzde 12.36 olarak gerçekleşebilir. Bu zam oranlarına ekstra olarak enflasyon farkı da eklenecek ve gerçekleşen enflasyon farkına göre maaşlara zam yapılması bekleniyor.

Asgari ücret zammı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye’ye ilişkin son değerlendirmesinde maaşlara dair önemli bir noktaya dikkat çekti. Moody's, not artışı için maaşların geçmişe yönelik zamlarla değil, geleceğe dönük beklentiler doğrultusunda artırılması gerektiğini belirtti. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 için yüzde 12, 2027 sonu için ise yüzde 8 olarak açıklanmıştı. Yeni enflasyon raporunda tahminlerde düşüş yaşanması durumunda, asgari ücret zammının da bu çerçevede belirlenmesi olasılığı gündemde yer alıyor.