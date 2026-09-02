Asgari ücret enflasyona yenildi: 2026'da asgari ücretin alım gücü ne kadar eridi?

Türkiye’de asgari ücretin enflasyon karşısındaki seyri, yıllara göre önemli farklılıklar gösterdi. 2021 yılında asgari ücrete yıl başında yüzde 21,6 oranında zam yapılırken, yıl sonunda enflasyon yüzde 36,1’e yükseldi. Böylece ücret artışı fiyat artışlarının gerisinde kalarak çalışanların reel alım gücünde kayba yol açtı.

2022 ve 2023 yıllarında ise hızlanan enflasyon karşısında asgari ücretin yıl içinde yeniden artırılması yoluna gidildi. Yılbaşındaki zamların yanı sıra temmuz ayında yapılan ara zamlarla çalışanların ücretlerinin yükselen fiyatlar karşısında korunması hedeflendi.

Asgari ücretin enflasyon karşısındaki seyri değişti

2022'de yılbaşı ve temmuz zamları birleştiğinde kümülatif artış yüzde 94,7'ye, 2023'te ise yüzde 107,3'e ulaştı. Bu iki yılda gerçekleşen resmi enflasyon sırasıyla yüzde 64,3 ve yüzde 64,8 oldu, yani asgari ücretli, çift haneli reel kazanç elde etti.

2024'te ise ara zam uygulamasına son verildi ve tek seferlik yılbaşı zammına geri dönüldü. O yıl yüzde 49,1'lik artış, yüzde 44,4'lük enflasyonun az da olsa üzerinde kaldı. Ancak 2025'te tablo tersine döndü. Yüzde 30'luk zam, yılın gerçekleşen enflasyonu olan yüzde 30,89'un az da olsa altında kaldı.

Alım gücü baskı altında

2026'nın ilk yedi ayında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Yılbaşında asgari ücret yüzde 27,1 oranında artırılarak net 28 bin 75 liraya yükseltilirken, fiyat artışları ücretteki artışın üzerinde seyretmeye devam etti. TCMB'nin Enflasyon Veri Sistemi'ndeki verilere göre yıllık TÜFE yılın ilk yarısında yüzde 30'un üzerinde seyrederken, temmuz ayında yüzde 31,75 olarak gerçekleşti.

Böylece yıllık enflasyon, yılbaşında asgari ücrete yapılan yüzde 27,1'lik artışı yaklaşık 4,7 puan aştı. Bu durum, yıl içinde ek bir zam yapılmaması halinde asgari ücretlinin satın alma gücünün enflasyon karşısında zayıflamaya devam ettiğini gösterdi. Özellikle gıda, kira, ulaşım ve enerji gibi temel harcama kalemlerindeki fiyat artışları dikkate alındığında, genel enflasyon ile ücret artışı arasındaki farkın hane bütçelerinde daha fazla hissedilmesi bekleniyor.