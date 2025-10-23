Asgari ücret eriyor: 3.6 gram altın ve 100 dolar buhar oldu

Asgari ücretlinin alım gücü her geçen gün biraz daha geriliyor. Enflasyonun ve yükselen yaşam maliyetlerinin altında ezilen asgari ücret, yatırım araçları karşısında da hızla değer kaybediyor. Yılbaşından bu yana asgari ücretlinin cebinden adeta 3,6 gram altın ve yaklaşık 100 dolar eriyip gitti.

10 ayda asgari ücretlinin 3.6 gram altını buhar oldu

Türkiye’de 8.5 milyon işçi, asgari ücret civarı ve altında ücretle yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Tüm özel sektör işçilerinin neredeyse yarısı asgari ücret komşuluğunda ücretlerle çalışıyor. Nefes'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre yılbaşında 22 bin 104 TL olan asgari ücretle Ocak 2025’te 2 bin 985 civarında olan gram altından 7.4 gram alınabiliyorken, 1 gram altının 5 bin 800 liraya çıktığı bu dönemde sadece 3.8 gram altın alınabiliyor. Yani aradan geçen 10 ayda asgari ücretlinin 3.6 gram altını buhar oldu. Özellikle asgari ücrete Temmuz 2025’te ara zam yapılmaması kayıpları daha da büyüttü. Asgari ücretlinin fiyatı 40 bin 812 liraya kadar çıkan Cumhuriyet altını alabilmesi için neredeyse yemeden içmeden 2 ay çalışması gerekiyor. Yılbaşında asgari ücretli 20 bin 620 TL olan Cumhuriyet altınını rahatlıkla hatta üstüne 1 gram da altın alabiliyorken, gelinen noktada aylık temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi.

9 aylık enflasyon kaybı 5 bin 621 lira

Asgari ücretli yılbaşındaki maaşıyla Cumhuriyet altınının yüzde 93’ünü alabilecek seviyedeydi. Yılbaşında asgari ücret 625 dolara denk gelirken şu anda 526 dolara denk geliyor. Asgari ücretlinin 9 aylık enflasyon kaybı 5 bin 621 lirayı buldu.

Yüzde 28,5 artış bir Cumhuriyet altınına hâlâ yetmiyor

Milyonlarca çalışan, 2026 yılında asgari ücrete yapılacak zammın oranını merak ediyor. Mevcut ekonomik göstergeler ve önceki yıllardaki artış trendleri dikkate alındığında, yüzde 28.5 ile yüzde 50 arasında bir zam ihtimali öne çıkıyor. Yüzde 28.5 zam gelmesi halinde yılbaşında net asgari ücret 28 bin 403 TL seviyesine çıkacak. Yılbaşında gram altın şu anki seviyesini korusa dahi o dönemde asgari ücretle sadece 4.8 gram altın alınabilecek. Asgari ücret yine bir Cumhuriyet altını etmeyecek. 28 bin 403 TL ile bir Cumhuriyet altının yüzde 69’u alınabilecek.