Asgari ücret görüşmesi: İşçi tarafı masadan kalktı

Mehmet KAYA

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısında işçi kanadı masadan kalktı. Toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in uzlaşma arayabileceklerine yönelik sözleri toplantıdan bir sonuç çıkması beklentisini doğurdu. Saat 14:00’te heyetlerle başlayan görüşme devam ederken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay Bakanlığa geldi ve Bakan Vedat Bilgin ile görüşmesinin ardından Komisyon’a katıldı.

Kısa süre sonra Ergün Atalay, Türk-İş’in komisyon üyeleriyle birlikte salondan ayrıldı. Bakanlıkta gazetecilere bir açıklama yapan Atalay, Türk-İş’in açlık sınırı açıklamasının yanlış anlaşıldığını tekrar vurgulayarak, “Türk-İş’in teklifi az evvel yukarıda Bakana söyledim, şimdi de komisyona söyledim; 9 bin TL. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içinde olmayız” dedi. Toplantının ardından TİSK heyeti bir süre daha Bakanlıkta kaldı.

TÜİK hesaplama getirmedi, işveren ve hükümet tarafı teklif telaffuz etmedi

EKONOMİ gazetesine bilgi veren kaynaklar, üçüncü toplantıda, uzlaşma olabileceği açıklamalarına rağmen işveren ve hükümet tarafından herhangi bir ücret teklifi telaffuz edilmediğini belirttiler.



Toplantıya, TÜİK’ten beklenen hesaplamanın da gelmediği kaydedildi. İkinci toplantıda işçi tarafı TÜİK’in 1 işçinin günlük kalori ihtiyacını karşılaması için gerekli olan sağlıklı beslenme kalıbına göre geçim bedelini talep etmişti.



İşveren ve hükümet kanadının bir karar vermesi teknik olarak mümkün ancak işçi tarafının olmadığı bir toplantıda böyle bir hamle yapılması beklenmiyor. Özellikle işveren tarafı komisyonun etkinliğinin ve müzakere ortamı olma özelliğinin korunması yönünde çaba harcadığını çeşitli kanallardan vurgulamıştı.



Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın çağrısıyla her an toplanabiliyor. Daha önce komisyon dışında Bakanların tarafların başkanlarıyla ya da Cumhurbaşkanlarının tarafların üst yöneticilerini iknayla da sonuca ulaşılmıştı. Asgari ücret tarihinin önemli bir bölümünde ücret hükümet-işveren tarafının oylarıyla yayınlandı. Bu durum, taraflardan birinin tam kabulü anlamına gelmiyor. Asgari ücret taraflar tamamen uzlaşmadan uzak kalsa da, 1 Ocak öncesi belirlenmesi gerektiği için işçi ve işveren taraflarının birinin katılımıyla ilan edilebiliyor.

Asgari ücret net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.