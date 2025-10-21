Son Dakika...Asgari ücret görüşmesi toplantısı sona erdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim’de “Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması” konusunu görüşmek üzere bir araya gelen Üçlü Danışma Kurulu’nu bugün tekrar topladı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerden oluşan Üçlü Danışma Kurulu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki asgari ücret toplantısı sona erdi. Toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Öte yandan toplantıda, asgari ücreti belirleyecek olan komisyonun 15 kişiden oluşturulması kararlaştırıldı.

Ergün Atalay: Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

Mahmut Arslan: Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerek

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret ederek, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim" demişti.

Mevcut asgari ücret

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Komisyon aralık ayında toplanacak

Yasa gereği asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, yeni asgari ücret için çalışmalarını aralık ayında ilan edilen tarihlerde sürdürecek.

