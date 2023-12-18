Asgari ücret için geri sayım başladı

Mehmet KAYA/ANKARA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Komisyonun ilk toplantısında, 2024 için belirlenecek ücretin dengeli olmasına çalışacaklarını vurgularken, hali hazırda 2023 artışlarının enflasyonun üstünde olduğuna vurgu yapıp, “2023 yılında asgari ücret, ocak ayında yüze 55, temmuz ayında yüzde 34 oranında artırılmıştı. Yılsonu TÜFE artış beklentisinin yüzde 65 olduğu dikkate alındığında, 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde bir artış yapılmıştır. Bu çerçevede, 1 yılda toplamda yüzde 107’lik zam oranıyla hamdolsun işçimizi, emekçimizi enflasyona ezdirmeme iradesini gösterdik. Böylece çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruduğumuz gibi refah artışından da pay vermiş olduk” görüşünü vurgulamıştı.

“Geçen komisyonda, bütün imkanlarımızı zorlayarak masadaydık. İçinde bulunduğumuz süreçte de çalışma arkadaşlarımız ve işletmelerin beklentilerini dikkate alan sürdürülebilir ve dengeli rakam için masada olacağız” sözleriyle işveren tarafının yaklaşımını vurgulayan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise yaklaşımlarını, “Kritik bir dengeyi ifade ediyoruz. İşçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işçi olmaz. Devlet olmadan bunların hiçbiri olmaz. Desteklerin büyüklüğüne bakılmadan tüm işyerlerini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesinin kritik olduğunu düşünüyoruz” şeklinde açıkladı.

İşçi tarafı ise hayat pahalılığının devam ettiğini ve TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyonun, işçilerin yaşadığı fiyat artışlarını karşılamadığına dikkat çekerek, asgari ücretin pazarlık değil, geçim şartlarını dikkate alan bir ücret olması gerektiğini vurgulamıştı. Ağar, “Beklentimiz, işçiye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesidir. Refahı adil paylaşmanın gereği yapılmalıdır. İşçi kesimi olarak Komisyon çalışmalarına katkımız bu çerçevede mümkün olacaktır. Yapılacak çalışmaların ülkeye ve taraflara yararlı olmasını ve olumlu sonuçlanmasını temenni ediyoruz” diyerek uzlaşma sınırı koyacaklarının işaretini verdi.

Vergi düzenlemesi tüm tarafların talebi

Öte yandan, asgari ücret seviyesini etkileyen unsurlardan gelir vergisi tarifelerinin uygulandığı gelir seviyesinin yüksek oranlı artırılarak yeniden ayarlanmasına yönelik hem işçi hem de işverenin talebi komisyonda tekrar gündeme getirilmişti. Bu yönde iki tarafın da hükümetten talebi bulunuyor.