Asgari ücret için üçüncü toplantı 20 Aralık'ta

Mehmet KAYA

ANKARA (EKONOMİ) – Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2023 yılı ücretini belirlemek amacıyla üçüncü toplantıyı 20 Aralık günü saat 14.00’te yapacağı, toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katılmayacağı bildirildi. Toplantıda, hükümet tarafından bir ücret teklifi verilmesi bekleniyor. İşçi kanadı, diğer taraflar rakam telaffuz etmeden herhangi bir açıklama yapmayacağını duyurmuştu. Bu toplantıya TÜİK’in enflasyon ile ağır, orta ve hafif işlerde çalışan bir işçinin kalori ihtiyacına göre sağlıklı beslenmesi kaynaklı gıdaların fiyat artışına yönelik yaptığı çalışmayı sunması bekleniyor. Üçüncü toplantıdan itibaren tarafların tavırlarına göre bir ücret belirleme safhasına gelinmesi muhtemel görülüyor.

İşçi tarafı daha önce açlık sınırı ve üzerine gerçekleşen enflasyonu baz alan bir seviye ile görüşmelere başlamayı istediğini kamuoyuna açıklamıştı. Bu yaklaşım en az 8 bin 250 TL dolayında bir ücretin pazarlık başlangıcı olması anlamına geliyor. Hükümet ve işveren tarafı bu yaklaşıma yönelik şimdiye kadar bir yorum yapmadı.