Asgari ücret kararı beklenirken raflara zam yansıdı: Yüzde 5 uyarısı geldi

Milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun vereceği karara çevrilmişken, perakende sektöründe erken zam tartışmaları gündeme oturdu. Yeni ücretler henüz belirlenmeden raf fiyatlarının artması, vatandaşları “yılbaşı zammı” baskısı altında bırakırken, sektör temsilcilerinden hem etik hem de hesaplama boyutuna dikkat çeken uyarılar geldi.

Yapılan fahiş artışların rasyonel bir karşılığı bulunmuyor

Türkiye gazetesinin haberine göre, İstanbul Perakendeciler Federasyonu Yüksek İstişare Konseyi Üyesi Faruk Güzeldere, piyasadaki fiyatlama davranışlarını sert bir dille eleştirdi. Güzeldere’ye göre, asgari ücret zammını bahane ederek yapılan fahiş artışların rasyonel bir karşılığı bulunmuyor:

Gerçek Yansıma: Bir işletmede personel giderinin toplam maliyet içindeki payı yaklaşık %10 seviyesinde. Bu artışın nihai ürün fiyatına yansıması ise sadece %3 ile %5 arasında kalmalı.

Fırsatçılık Uyarısı: Güzeldere, "Ücret zammı oranında etikete zam yapmak fırsatçılıktır. Pandemi sonrası ticaret ahlakı bozuldu; insanlar altın fiyatına bakıp peynire zam yapmak istiyor" dedi.

Kira Baskısı: Gıda perakendeciliğinde asıl maliyet yükünün kiralar olduğunu vurgulayan Güzeldere, geçen yıl 200 bin TL olan market kiralarının 1 milyon TL’ye fırladığına dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığı'ndan sektör temsilcilerine net uyarı

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret kararı açıklanmadan önce fiyat artışlarını engellemek amacıyla önleyici bir adım attı ve denetim ekiplerini sahaya yönlendirdi. Zincir marketler ve büyük perakende firmalarıyla yapılan görüşmelerde sektör temsilcilerine net uyarılar iletildi.

Bu kapsamda, işçilik maliyetlerindeki artışın ürün fiyatlarına etkisinin sınırlı olduğu vurgulanırken, sahada görev yapan ekiplerin raf fiyatları ile depo giriş fiyatlarını karşılaştırdığı, fahiş fiyat tespiti durumunda ise yüksek tutarlı idari para cezalarının uygulanacağı bildirildi.