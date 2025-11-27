“Asgari ücret kimseyi memnun etmeyecek”

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, asgari ücret tartışmalarının başladığını belirterek, ‘’Yeni yıl için belirlenecek olan asgari ücret oranı tarafl ar için iyi diyemeyiz’’ dedi.

ATSO Kasım ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Öztürk yönetiminde gerçekleştirildi. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, konuşmasında Türkiye ve Antalya ekonomisi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2026 yılı için uygulanacak asgari ücretin hem işçi hem de işveren tarafını memnun etmeyeceğini belirten Hacısüleyman, şunları kaydetti, ‘’Asgari ücretin yüzde 25-30 arasında artışı modellemesi tartışılıyor. Belirlenecek olan asgari ücret oranı hiçbirimiz için yeterli olmayacak. Bu üretim durgunluğu döneminde işverenler için bir maliyet artışı olacak. Çalışanlar ve enfl asyon için de tetikleyici olacak. Belirlenecek oran ne alanlar için ne de işverenler için memnun edici olmayacak. Eğitim, sağlık ve gıda maliyetlerimizin bir şekilde kontrol altında olması gerekir. Asgari ücretin işverene maliyeti şu anda 30 bin TL.”

Enflasyon yıl sonu yüzde 32 civarında demir atmış olacak

TOBB tarafından yapılan çalışmalarla 25 milyar TL olan nefes kredisinin 50 milyar TL’ye çıkarıldığını anımsatan Hacısüleyman, şöyle devam etti, ‘’2025 yılında TOBB girişimleri ile 25 milyar liralık Nefes kredisi açıklandı. 2 Ekim tarihine kadar devam eden Nefes Kredisi 50 milyar TL’ye çıkarıldı. Antalya’dan kaç firmanın nefes kredisi kullandığını bulamadım. Ancak İlk nefes kredisi için 8 Temmuz- 1 Ekim arasında 3 bin 420 üye firmamız ATSO’dan belge almış. 2 Ekim’den bu yana ise bin 265 firma nefes kredisi için belge almış. Toplamda 4 bin 685 firma belge almış durumda. İş dünyasının sadece nefes kredisine değil işletmeler için üretimin devam etmesi ve iş dünyasının işlerinin sürmesi için krediye ihtiyaç var. Finansman kaynağına ihtiyaç var. Türkiye’nin mümkün olduğu kadar kaynak desteği bulması gerekiyor. Enfl asyon rakamı Ekim ayında 2,55 olarak geldi. Yıllık 32,9 olarak açıklandı. Kasım ayı verileri ile yılsonunda enfl asyon yüzde 32 civarında demir atmış olacak.” . Yılın 10 aylık döneminde Antalya’ya gelen turist rakamlarını da değerlendiren Hacısüleyman, “Artık hedefimiz yalnızca sayısal verileri artırmak değil, asıl olarak turist başına geliri yükseltecek çalışmalar yapmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.