Asgari Ücret Komisyonu’nun yapısı tartışılıyor

MEHMET KAYA/ANKARA

EKONOMİ’ye bilgi veren kaynaklar, bu formülün TÜRK-İŞ tarafından da sıcak karşılandığı ancak kararın verilmediği, Hükümet kanadının atacağı adımların beklendiğini kaydettiler. Buna göre, Komisyon’daki hükümet kanadı temsilcisi 1 kişiye düşürülecek ve böylece çeşitli kurumlardan gelen temsilciler yerine sadece üçlü danışma kurulunda da ana rolü uzlaştırıcı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 1 kişi hükümet kanadını temsil edecek. Sonuçta, bu oy belirleyici konuma geliyor olsa da geleneksel olarak, Bakanlığın uzlaştırıcı konumda olması, komisyonda da tartışmaları daha sağlıklı hale getirecek. Öte yandan, bu formülün, işveren kanadı tarafından temkinli karşılandığı ancak mevcut sorunu aşmakta da fayda sağlayabileceği değerlendirmesinin yapıldığı öğrenildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yaklaşan görüşmeleri öncesi, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in ayrı ayrı itirazlarına konu olan komisyonun yapısı ve çalışma usulüne yönelik itirazlar giderilmeye çalışılıyor. Bunlar içinde, Komisyon’un resmi üyesi TÜRK-İŞ’in, yapı değişmemesi halinde çalışmalara katılmama kararı aşılmak için formül arayışı devam ediyor.

5+5+1 formülü masada

EKONOMİ’ye bilgi veren kaynaklar bu kapsamda bir formülün tartışmaya açıldığı, TÜRK-İŞ’in de sıcak bakabileceği kaydedildi. Buna göre, Komisyon’da 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümetten üye bulunurken, hükümetin üye sayısı 1’e indirilecek. İşçi ve işveren tarafı eşit sayıda olacak. Hükümetin belirleyici rolü devam edecek ancak bu kez tek bir oyu olacağı için daha uzlaştırmacı bir yaklaşım sergileyecek.

Bu olası değişikliğe ilişkin TÜRK-İŞ’te zemin yoklandığı vurgulandı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, önceki gün yapılan Başkanlar Kurulundan sonra katılmama kararının geçerli olduğunu söylemekle birlikte, yönetmelik değişikliğinde ısrarlı olduklarını, bir karar açıklanması halinde Başkanlar Kurulu’nda katılım konusunu değerlendireceklerini söylemişti. Formül olarak da işçi ve işveren taraflarının yanında, tarafsız bir üyelik mekanizması oluşturulmasını beklediklerini söylemişti.

Sonucu değiştirme etkisi bulunuyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda hükümet kanadı, Çalışma Bakanlığı yanında, TÜİK, Hazine ve Ticaret bakanlıklarından da temsilci bulunuyor. Komisyonda, hükümet kanadı, diğer taraflar gibi geleneksel olarak blok halde hareket etse de bu 4 ayrı kurumdan gelen (Çalışma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜİK, Hazine-Maliye Bakanlığı) hükümet üyelerinden herhangi birinin sonucu değiştirme etkisi bulunuyor. Hükümet kanadının üyeliği bire düşürüldüğünde, temsilci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, kuvvetle muhtemel de Çalışma Genel Müdüründen oluşacak. Bu makam, resmi ve geleneksel olarak işçi ve işveren sendikalarıyla birlikte çalışıyor ve çalışma hayatının genel kriteri olan üçlü danışma yapısı içerisinde uzlaştırmacı bir yapıyı temsil ediyor.