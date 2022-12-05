Asgari ücret ne kadar olacak? Sendikaların asgari ücret talepleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına sayılı günler kaldı. 7 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde yeni yılın asgari ücret talepleri merak edilirken, işçi sendikaları DİSK, Türk-İş ve Hak-İş asgari ücret talepleri konusunda açıklamalarda bulundu.

İlk toplantının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Ayın 14’ünde komisyon toplantısı sonrası bizim önümüze bir rakam getirilir, önümüzdeki günlerde belli olur. Asgari ücret 4 aydır herkes tarafından konuşuluyor. Konuşulmaya başlandığı zaman milletin cebine para girmiyor, ben bugüne kadar asgari ücretle ilgili ilk defa burada konuşuyorum. Bir an evvel bu rakam belli olsun da bu mesele bitsin. Rakam konuşulmaya başladığı zaman piyasada, raflarda fiyatlar artmaya devam ediyor. İşini düzgün yapan esnaf var ama maalesef işini düzgün yapmayanlar da var. Bu ülkede bunu en iyi emekli ve işçi biliyor. Bu rakam bir an evvel açıklandıktan sonra inşallah toplumu tebessüm ettirecek bir rakam geçen sene olduğu gibi üçlü mutabakatla sağlanır. Çalışma hayatının çözüm beklediği sorunlar var; EYT gündemde, taşeron sıkıntısı var, vergi ile sıkıntımız var, işyerlerinde promosyonlarla ilgili sıkıntımız var. Bunların tamamının Ocak ayında çözülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DİSK'in asgari ücret talebi

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret konusunda DİSK Genel Merkezi'nde açıklamada bulundu.

Asgari ücret miktarı saptanırken, asgari ücretin ortalama ücret gerçeği olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Çerkezoğlu, "Gerek yüksek enflasyon, gerek yoksulluk sınırı, gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında asgari ücret en az net 13 bin 200 TL olmalıdır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırı 26 bin TL’nin üzerindir. Bir evde iki kişi çalıştığında yoksulluk sınırının aşılması gereklidir. Bu nedenle asgari ücret en az net 13 bin 200 TL olmalıdır. Bu miktar 2023 yılı içinde tekrar değerlendirilmelidir. Bunun altındaki miktarlar adaletten uzak olacak ve bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üretenlerin yoksulluğa mahkûm edilmesi anlamına gelecektir." dedi.

Türk-İş'in asgari ücret talebi

TRT Haber'e konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini söyledi. Bu rakamın altında bir ücretin kabul edilemez olduğunu belirten Atalay, bu rakamın kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

Atalay, asgari ücret rakamını konuşmak için önlerine rakam gelmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Geçen sene bu vakitlerde peynirin kilogramı 35 liraydı, şu anda peynirin ortalama kilogram fiyatı 140-150 lira. Rakam konuşulduğu zaman diğer rakamlar da artmaya devam ediyor. İşini düzgün yapan esnaf, marketler var ama maalesef işini düzgün yapmayanlar da var bu ülkede. Bir an evvel bu rakam açıklandıktan sonra inşallah toplumu tebessüm ettirecek, tarafları memnun edecek bir rakam çıkarsa, arzumuz, üçümüz beraber imza atalım geçen sene olduğu gibi. Ama arzu etmediğimiz bir rakam olursa o masada olmayacağımızı her zaman ifade ediyorum, buradan yine ifade ediyorum. Asgari ücret, yeni işe başlayanlarla ilgili... Ama öyle bir noktaya geldi ki asgari ücret maalesef geçim ücreti oldu bu ülkede. 10-20 yıldır çalışan teknik eleman, uzmanların bir konumu var."

Hak-İş'in asgari ücret talebi

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu. Öz, "Şahsi kanaatim asgari ücret 10 bin liraya tekabül etmeli. Asgari ücret ile çalışan 7 milyon vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için en azından 10 bin lira gibi bir rakamın verilmesi gerekir." dedi.