Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim rakam vererek açıkladı!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, Sözcü TV'de asgari ücret ve emekli maaşları konusundaki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Asgari ücretin yıllar içinde bir "başlangıç ücreti" olmaktan çıkarak ortalama ücret haline geldiğinin altını çizen Ete, "Artık 22-23 bin lira değil, 24-25 bin lira arasında bir asgari ücret bekliyorum. Bunun altında bir rakam açıklanması çok düşük bir ihtimal" değerlendirmesi yaptı.

"Küçük işletmeler bu yükü taşıyamaz"

Asgari ücret artışıyla birlikte küçük işletmelerin karşılaşacağı maliyetlere dikkat çeken Ete, 29 bin 583 liralık bir rakamın işverene sigorta primleriyle birlikte 36 bin liraya mal olacağını ifade etti. Ete, "Küçük işletmeler bu yükü taşıyamaz. Bu nedenle, asgari ücrette büyük işletmeler ve küçük esnaf arasında farklı düzenlemeler yapılabilir" dedi.

"Seyyanen bir zam yapılmadan emekliler nefes alamaz"

Emeklilerin durumu hakkında da çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Ete, Türkiye’de 16 milyon emekliden 11 milyonunun kendi primleriyle emekli olduğunu ve yarısının açlık sınırının altında maaş aldığını belirtti. Ete, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılı ‘Emekliler Yılı’ ilan etti ama emekliler bu yıl hiçbir şey görmedi. Seyyanen bir zam yapılmadan emekliler nefes alamaz" dedi.

"Bugün bir bardak çay bile 25 lira"

Emeklilerin kira ve gıda harcamaları nedeniyle geçim sıkıntısı çektiğini de vurgulayan sosyal güvenlik uzmanı, şunları söyledi:

“Emekliler artık doğru düzgün beslenemiyor. Halk ekmek kuyruklarında, kent lokantalarında 50 TL’ye yemek için bekliyorlar. Bugün bir bardak çay bile 25 lira. Emekli, aldığı maaşla nasıl geçinecek, nasıl onurlu bir hayat sürecek?”

Memur maaşlarındaki sıkıntılara dikkat çeken Ete, toplu sözleşmelerin memur emeklilerine avantaj sağladığını ancak memurlara aynı şekilde yansımadığını ifade etti.