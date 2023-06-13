ANKARA (EKONOMİ) - Temmuz ayı itibariyle uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Toplantıya işçi ve işveren kanatları teknik heyetleriyle katıldı. Toplantıda usul gereği yapılması gerekenler ile çalışma takvimi görüşüldü. İşveren heyeti adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyeti adına ise Veli Solak’ın katıldığı görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Toplantının ardından TÜRK-İŞ’e bağlı Haber İş Genel Başkanı Veli Solak, bayramdan önce ücreti belirlemeyi hedeflediklerini vurguladı. Solak, “Türkiye Yüzyılına yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir, bir başka zaman da…” diye konuştu.

Toplantıda bir takvim belirlenmediği kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hazırlıklara bağlı olarak tarafları görüşmeye çağıracak. İşçi tarafı, hükümet ya da işveren tarafından bir ücret telaffuz edilmedikçe herhangi bir öneri ortaya koymayacağını açıklamıştı.

Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.