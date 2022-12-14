Asgari ücret toplantısında rakama sıra gelmedi

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Bundan sonraki toplantı son mu olur onu bilemiyorum ama artık yavaş yavaş rakam da konuşulmaya başlanacaktır” dedi.

Kavlak, işçinin geçimine ilişkin hesabın gelip-gelmediğinin sorulması üzerine ise Kavlak, “O henüz gelmedi. Geldikten sonra rakam konuşulmaya başlanır biliyorsunuz. Henüz bir teklif gelmedi. Son toplantıda inşallah gelir. Bir teklif gelir gelmez sizinle de paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz” yanıtını verdi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da sorular üzerine, işverenin asgari ücret teşviki talebinin devam ettiğinin altını çizdi. Koç “Gelen raporları değerlendirdik, ek bilgi istedik. Onlar da geldiğinde sizlerle kamuoyuyla paylaşacağız. Önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği bu yıl da masada. Talebimizi yeniledik” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı. Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.