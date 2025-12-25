Asgari ücret üç yıldır enflasyona yeniliyor

HÜSEYİN GÖKÇE

Son 5 yılın 3’ünde asgari ücret hedef enflasyona göre belirlenirken, önceki yıl gerçekleşen enflasyonun altında kaldı. Vergi ve harçlardaki artış oranına esas olan yeniden değerleme oranı ise 2026 hariç olmak üzere son 3 yılda asgari ücret artış oranının üzerinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yaşandığı 2023 yılı için Ota Vadeli Program’da (OVP) enflasyon yüzde 24.9 olarak hedeflenmişti. Aynı yıl enflasyon yüzde 64.3 oranında gerçekleşirken, yıl içinde iki kez belirlenen asgari ücretteki artış oranı yüzde 107.3 ile hem hedef hem gerçekleşen enflasyonun üzerinde tespit edildi.

Enflasyon asgari ücretin 15 puan üzerinde gerçekleşti

Asgari ücretlinin enflasyona karşı yüksek oranlı elde ettiği artış kaynaklı sevinci fazla sürmedi. 2024 için enflasyon OVP’de yüzde 24.9 olarak tahmin edilirken, asgari ücret yüzde 49.1 oranında artırılarak 17 bin 2’liraya yükseltildi. Fakat önceki yıl enflasyon asgari ücretin 15 puan üzerinde yani yüzde 64.8 olarak gerçekleşti.

2025 yılı için OVP’de enflasyonu yüzde 17,5 olarak hedeflenmişti. Aynı yıl için tespit edilen asgari ücret artış oranı yüzde 30’da kaldı. Buna karşılık enflasyon 2024 yılını yüzde 44.4 ile tamamladı. Yani asgari ücret önceki yıl olduğu gibi yine enflasyonun 15 puan altında artırılmış oldu.

Tür-iş komisyon görüşmelerine katılmadı

TÜRK-İŞ’in katılmadığı 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda ise bu kez asgari ücret artış oranı gerçekleşmesi muhtemel enflasyon oranına yaklaşsa da yine onun 5 puan altında kaldı. Asgari ücret yüzde 27 artırılarak 28 bin 75 liraya çıkarken, enflasyonun yılı yüzde 32 seviyesinde tamamlaması bekleniyor.

Genellikle yeniden değerleme oranını altında kalıyor

Yıllardır gerçekleşen enflasyonun altında kalan asgari ücret artışı, 2026 hariç son 3 yıldır yeniden değerleme oranının altında kalıyor. Geçen yıl yüzde 43.9 olan YDO’ya karşılık asgari ücret yüzde 30, 2024’te yüzde 58.4’lük YDO’ya karşılık da asgari ücret artışı yüzde 49.1’de kalmıştı. 2023 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 122.03 olarak belirlenmiş iki kez artırılan asgari ücret ise yüzde 107.3 yükselmişti.