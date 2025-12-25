Asgari ücret üç yıldır enflasyona yeniliyor

HÜSEYİN GÖKÇE

Vergi ve harçlardaki artış oranına esas olan yeniden değerleme oranı ise 2026 hariç olmak üzere son 3 yılda asgari ücret artış oranının üzerinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yaşandığı 2023 yılı için Ota Vadeli Program’da (OVP) enfl asyon yüzde 24.9 olarak hedefl enmişti. Aynı yıl enfl asyon yüzde 64.3 oranında gerçekleşirken, yıl içinde iki kez belirlenen asgari ücretteki artış oranı yüzde 107.3 ile hem hedef hem gerçekleşen enfl asyonun üzerinde tespit edildi.

Enflasyon asgari ücretin 15 puan üzerinde gerçekleşti

Asgari ücretlinin enfl asyona karşı yüksek oranlı elde ettiği artış kaynaklı sevinci fazla sürmedi. 2024 için enfl asyon OVP’de yüzde 24.9 olarak tahmin edilirken, asgari ücret yüzde 49.1 oranında artırılarak 17 bin 2’liraya yükseltildi. Fakat önceki yıl enfl asyon asgari ücretin 15 puan üzerinde yani yüzde 64.8 olarak gerçekleşti.

2025 yılı için OVP’de enfl asyonu yüzde 17,5 olarak hedefl enmişti. Aynı yıl için tespit edilen asgari ücret artış oranı yüzde 30’da kaldı. Buna karşılık enfl asyon 2024 yılını yüzde 44.4 ile tamamladı. Yani asgari ücret önceki yıl olduğu gibi yine enfl asyonun 15 puan altında artırılmış oldu.

TÜR-İŞ komisyon görüşmelerine katılmadı

TÜRK-İŞ’in katılmadığı 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda ise bu kez asgari ücret artış oranı gerçekleşmesi muhtemel enfl asyon oranına yaklaşsa da yine onun 5 puan altında kaldı. Asgari ücret yüzde 27 artırılarak 28 bin 75 liraya çıkarken, enfl asyonun yılı yüzde 32 seviyesinde tamamlaması bekleniyor.

Genellikle yeniden değerleme oranını altında kalıyor

Yıllardır gerçekleşen enfl asyonun altında kalan asgari ücret artışı, 2026 hariç son 3 yıldır yeniden değerleme oranının altında kalıyor. Geçen yıl yüzde 43.9 olan YDO’ya karşılık asgari ücret yüzde 30, 2024’te yüzde 58.4’lük YDO’ya karşılık da asgari ücret artışı yüzde 49.1’de kalmıştı. 2023 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 122.03 olarak belirlenmiş iki kez artırılan asgari ücret ise yüzde 107.3 yükselmişti