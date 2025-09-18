  1. Ekonomim
Asgari ücret yerinde saydı! Kiralar 4 yılda yüzde 836 arttı

Türkiye’de son dört yılda enflasyonla birlikte fiyat artışları yüzde 472, kiralar ise yüzde 836 arttı. Artış kiracılar üzerinde büyük yük oluşturdu. Asgari ücrete yılbaşından bu yana yerinde sayarken, enflasyon ve kira artışları vatandaşların alım gücünü hızla eritti. Ekonomistler bu durumu “Konut piyasası artık sınırlı arzıyla bir sermaye aracı gibi hareket ediyor” diye yorumladı.

Asgari ücrete yapılan tek zam alım gücünü eritti. Asgari ücretlinin ocak ayında aldığı zam zorunlu temel ihtiyaçları bile karşılamaya yetmiyor.

Asgari ücretlinin en büyük gider kalemi kira…

Özellikle son 4 yılda en büyük artış kiralarda yaşandı. Bu süreçte kiralar enflasyondan çok daha hızlı arttı. Çoğu asgari ücretli maaşları yerinde sayarken 4 yılda oluşan büyük kira yükü daha da ağırlaşıyor. Ekonomistler kirada yaşanan artışı grafiklerle anlattı.

“Asgari ücrete zam yapılmadı ama ne enflasyonu ne de kira artışlarını engelledi”

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İktisatçı Yalçın Karatepe, kira artışları için dikkat çeken bir grafik paylaştı. Karatepe, asgari ücrete ikinci zam yapılmamasının ne enflasyonu ne de kira artışlarını engellediğini dikkat çekti. Karatepe, paylaşımında “Hayat nasıl mı pahalı oluyor? Cebinize giren para sabit kalırken diğer her şeyin fiyatı arttığı için. Asgari ücrete yılbaşından beri artış yapılmadı ama bu ne enflasyonu ne de kira artışlarını engelledi” dedi.

Asgari ücret yerinde saydı! Kiralar 4 yılda yüzde 836 arttı - Resim : 1

“Son 4 yılda kiralardaki artış yüzde 836”

İktisatçı İnan Mutlu ise son 4 yılda kiralardaki artış yüzde 836 olduğuna dikkat çekerek kira fiyat endeksi grafiğini paylaştı. Mutlu paylaşımında, “Eylül 2021'de faiz indirimi ile başlayan süreç sonrası, -yani son 4 yılda- ortalama fiyatlar yüzde 472 arttı. Kiralardaki artış çok daha yüksek yüzde 836. Şimşek boşuna 'kiracı oranı düşük (%28) diyerek sorunu küçük göstermeye çalışmıyor” diye yazdı.

Asgari ücret yerinde saydı! Kiralar 4 yılda yüzde 836 arttı - Resim : 2

“Konut artık tipik arzı sınırlı bir sermaye enstrümanı gibi hareket ediyor”

Ekonomist Ensar Yılmaz ise sosyal medya hesabından, kira artışları ile ilgili İnan Mutlu’nun paylaşımını alıntılayarak “Bu durum, yani kiraların enflasyondan kümülatif olarak daha hızlı artması, geçmiş kira kontrolleri ile açıklanamaz; konut tipik arzı sınırlı bir sermaye enstrümanı gibi hareket ediyor, bu da dediğimiz gibi temerküz ve mülksüzleşme yaratıyor.” yorumunu yaptı.

