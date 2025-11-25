Asgari ücret yetmiyor: Milyonlarca çalışan mesai sonrası ikinci işe gidiyor

Hayat pahalılığı karşısında geçimini sağlayamayan birçok çalışan, mesai bitimi olan 18.00-19.00’dan sonra ikinci bir işe yönelmek zorunda kalıyor. Tekstilde makinesini kapatan işçi gece inşaatta beton döküyor, kimi takside direksiyon başına geçiyor. Hafta sonlarını garsonluk ya da kuryelik yaparak değerlendirenler var. Çoğu çalışan sadece bir iki saatlik uykuyla ertesi sabah yeniden işine dönüyor. Kadın çalışanlar ise dinlenmeye dahi vakit bulamıyor; pek çok kadın, haftalık izin günlerini evlere temizlik hizmeti vererek değerlendirip aile bütçesine katkı sağlıyor.

"Ek iş ya da uzun mesai yapmadan evi döndürmek mümkün değil"

Açlık sınırının 28 bin 412 lirayı aştığı ülkede 22 bin 104 TL alan bir asgari ücretlinin ve 16 bin 881 TL maaş alan bir ekmeklinin ay sonunu getirmesi imkânsız hale geldi. Nefes'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre ek iş ya da uzun mesai yapmadan evi döndürmek mümkün değil. Emekliler gece nöbetleri yaparken, çalışanlar da günlük mesai bittikten sonra gece taksilerde direksiyon çürütüyor. Resmi rakamlara göre hazır giyim imalatında çalışan bir işçinin günlük kazancı 1.065 TL, bir inşaat işçisinin günlüğü 1.122 liraya denk gelirken, konaklama sektöründe çalışanların ücreti 1.729 TL, kuryelik yapanların ücreti ise 1.484 liraya denk geliyor. Güvencesiz gidilen hafta sonu ya da gece mesailerinde çalışanlar ortalama 1.500-3.000 TL arasında kazanç elde ediyor.

"Geçinmek imkansız hale geldi"

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu’na göre, 22 bin 104 olan asgari ücret enflasyon karşısında bugün 15-16 bin liralara geriledi. Geçinmek imkansız hale geldi. Çalışanların mevcut gelirleri yetmiyor ve ek iş ya da fazla mesai yapmak zorunda kalıyorlar. Emekçiler mesaiden sonra ikinci işlerde kayıt dışı, güvencesiz ve dinlenmeye ayıracak 1 dakika zamanları olmadan çalışıyorlar.

"Sabah işe uykulu geliyorlar. Bu da verimi düşürüyor"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Konfeksiyon Yan Sanayii Meclis Üyesi ve Ece Fermuar’ın Sahibi Osman Sait Günteki çalışanların mutsuz olduğunu belirterek, “Satın alma gücü düştü. Asgari ücret yetmiyor. Erkek işçilerin bir kısmı saat 18.00’e kadar çalışıyor, gece de gidip inşaatlarda beton atıyorlar. Bu nedenle sabah işe uykulu geliyorlar. Bu da verimi düşürüyor. Kadınları işyerine mesaiye gelme yerine hafta sonu tatilinde temizliğe gitmeyi tercih ediyor. Biz 1.000 TL vereceksek temizlikte 3.000 bin TL alıyor. İnsanların tekrar satın alma gücünü artırmak gerekiyor” diye konuştu.

"55 ve 65 yaş üstü grupta 186 bin 430 kişi İŞKUR’dan kendilerine iş bulmasını bekliyor"

Emeklilik maaşlarının yetersizliği, bakım yükleri ve artan giderler, yaşlıları ağır ve riskli koşullarda çalışmaya itiyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin 2025 Ekim raporu, yalnızca bir ayda 65 yaş ve üzeri 14 işçinin iş kazalarında öldüğünü gösteriyor. Aynı rapora göre 50-64 yaş arası ise 46 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Emekliler gün geçtikçe zorlaşan geçim şartlarıyla mücadele etmek için çalışıyor ya da iş arıyor. 2025 Eylül ayı itibarıyla 55 ve 65 yaş üstü grupta 186 bin 430 kişi İŞKUR’dan kendilerine iş bulmasını bekliyor. Bu kişilerin 7 bin 705’i 65 yaşın üstünde.