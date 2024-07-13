Yılın ilk yarısında açlık sınırının altına gerileyen 17 bin 2 liralık asgari ücrete ara zam tartışmaları sürüyor.

Asgari ücrete ara zam için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak. Geçen aralık ayında da bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz" demişti.

Işıkhan, "geçici refahı değil kalıcı refahı sağlamak" için böyle bir karar alındığını belirtirken, "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak. Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Emekli maaşlarında en düşük 10 bin lira olan aylıkların yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılırken, asgari ücretle ilgili bir çalışmanın olmadığı biliniyor.

Asgari ücret zammı memur ve işçiyi nasıl etkileyecek?

Asgari ücrete ara zam, milyonlarca memur ve işçinin de maaşlarını etkiliyor. Son yıllarda baz olarak alınan asgari ücret zamları ve vergide istisna olan asgari ücret seviyesinin, Sözcü'den Erdoğan Süzer haberine göre, çalışanların daha fazla vergi ödemesine neden olacağı hesaplandı.

Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 25 oranında ara zam yapılması halinde, memur, işçi ve özel sektör çalışanlarının yılın ikinci yarısında maaşlarından kesilecek Gelir Vergisi'ni 5.100 lira daha az ödeyecek.

2022 yılında kaldırılan Asgari Geçim İndirimi ile asgari ücret kadar tutar üzerinden vergi (Gelir Vergisi) alınmaması düzenlenmişti. Bu muafiyetten, tüm çalışanlar yararlanırken, asgari ücrete yapılan zam da vergi oranını değiştiryor.

6 ayda toplamda 5.100 TL daha fazla vergi

Sağlık Emekçileri Sendikası'ndan (SES) Kubilay Yalçınkaya’nın hesaplamalarına göre, 2023 yılı başında 8 bin 506 lira belirlenen asgari ücret, yılın ikinci yarısında ara zam ile 11 bin 402 lira olmuştu. Bu zam ile bir devlet memuru 2023 yılının ikinci yarısında toplamda 3.477 lira daha az vergi ödemişti. 2023 yılı ilk 6 ayında aylık 1.176 lira olan Gelir Vergisi istisna tutarı, yılın ikinci yarısında 1.902 liraya çıkmıştı.

2024 yılında 17 bin 2 TL olan asgari ücret ile vergi istisnası 3 bin 400 lira olurken, yılın ikinci yarısında asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde bu istisna tutarı 4 bin 251 liraya çıkarak yılın ikinci yarısında bir çalışan için toplamda 5 bin 100 lira daha az vergi ödemek demek oluyor.

Asgari ücrete ara zam yapılmamasının tüm bordrolu çalışanlar için daha fazla vergi ödemek anlamına geldiğini belirten Yalçınkaya, "Asgari ücrete zam yapılmaması memur ve bordrolu çalışanın temmuzda vergi dilimi kaynaklı daha fazla vergi ödeme sorununa yol açacak, vergi kesintisini 2023’e göre daha da yukarı çıkaracak" şeklinde açıkladı.