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Asgari ücret zammı öncesi fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Bakan Bolat, “Asgari ücret zammını fırsat bilen işletmelere karşı denetimler artarak sürüyor” dedi.

Haber Merkezi
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Asgari ücret zammı öncesi fahiş fiyat denetimleri sürüyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, asgari ücret zammını fırsat bilerek henüz zam yapılmadan fiyat artışına giden işletmelere karşı denetimlerin artarak sürdüğünü kaydetti.

Bakan Bolat, X üzerinden "Asgari ücret fırsatçılarına 19 milyon lira ceza... Ticaret Bakanlığı denetimler neticesinde 2024 yılının ilk 11 ayında 197 bin 883 firmaya 4 Milyar 758 Milyon TL idari para cezası uyguladı" haberine ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ekonomik refahını korumak ve iç ticaretimizdeki adaletli piyasa yapısını temin etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.

Bu kapsamda asgari ücret zammını fırsat bilerek henüz zam yapılmadan fiyat artışına giden işletmelere karşı denetimlerimizi artırarak sürdürüyor ve kanuni cezalar uyguluyoruz."

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