Asgari ücret zammında pazarlık başlıyor: İşte kulislerde konuşulan son rakam

Asgari ücretin belirlenmesi için yürütülen süreç devam ediyor. İlk toplantısını 10 Aralık’ta, ikinci toplantısını 16 Aralık’ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün saat 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında yapacak.

Bugünkü toplantıda masaya rakamın gelmesi bekleniyor

Son toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK sunum yapmıştı. İşçi ve işveren temsilcilerinin de görüşlerini dile getirdiği ikinci toplantıda da asgari ücret zammı için herhangi bir rakam telaffuz edilmemişti. İkinci toplantıda da herhangi bir rakam konuşulmadığını anlatan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, pazarlık rakamını işveren veya hükümet temsilcilerinden beklediklerini söylemişti. Bugün yapılacak toplantıda pazarlık rakamlarının masaya gelmesi bekleniyor.

Erdoğan: Mümkün olan en iyi seviyeye çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada "Meyvelerini toplamaya başladığımı ekonomi programını bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Çünkü bilhassa son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirlilerdir" demişti.

Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, aylık ve ücretlerde iyileştirmelere gidildiğini ve enflasyonun üzerinde artış yapıldığını söyledi.

Buna ilişkin örnekler veren Şimşek, "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek." değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Işıkhan'dan denge mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantının ardından "denge" mesajı vermişti.

Hem işçiyi hem de işvereni memnun eden bir rakamın belirlenmesini temenni ettiklerini belirten Bakan Işıkhan, "Hükümet temsilcisi olarak adalet terazisini dengede tutuyoruz. Bu kapsamda enflasyon, satın alma gücü, işgücü piyasalarının ihtiyaçları, büyüme ve istihdam gibi konuları detaylı bir şekilde analiz ederek tarafları memnun edecek bir asgari ücret belirlenmesini temenni ediyoruz. Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde asgari ücrete ilişkin önemli mesajlar verdi.

2022 yılında enflasyonun yüzde 65 civarında olduğunu ve asgari ücrette yüzde 94,6 artış yapıldığını hatırlatan Yılmaz, “2023 yılında yüzde 107,3 artış yaptık, yine o yıl yüzde 64 civarında bir enflasyonumuz vardı. 2024 yılı Ocak ayında asgari ücreti yüzde 49,1 arttırdık. Bu üç yıla baktığınız zaman, ciddi anlamda enflasyona ezdirmemek için bir çaba olduğunu, enflasyonun üzerinde artışlar yapıldığını görebiliyoruz” dedi.

Asgari ücretle ilgili müzakereler devam ettiğini belirten Yılmaz, “Özellikle küçük işletmelerin, emek yoğun işletmelerin, belli yörelerin üretim gücünü koruma bakımından asgari ücretin dengeli bir yapıda gelişmesi önemli. İşletmeler sürdürülebilir olmazsa, verimlilik olmazsa sağlıklı bir şekilde istihdam oluşumu ve ücret oluşumu gelişmez. Dolayısıyla, verimliliği artırarak, rekabet gücümüzü yükselterek reel zeminde kalıcı bir şekilde çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TÜRK-İŞ bugün acil toplanıyor

Öte yandan TÜRK-İŞ, asgari ücret toplantısı öncesinde bugün Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirecek. TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde yapılacak toplantının gündemi ise asgari ücret olacak.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ’in tavrı tartışılacak. Toplantıya katılan TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların yönetimlerinden asgari ücret konusunda görüş alınacak. Asgari ücret görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamaması hâlinde konfederasyonun izleyeceği yol haritası belirlenecek.

Kulislerde konuşulan son rakam ne?

Bu arada, Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kulislerde asgari ücretin 22-23 bin lira bandında olabileceği konuşuluyor. Şayet asgari ücret bu orana yükseltilirse yapılan zam oranı yüzde 29,39 ila yüzde 35,27 arasında gerçekleşmiş olacak.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlenen orana bir dokunuş yapması bekleniyor. Erdoğan'ın zammı yüzde 35-40 arasına çekebileceği iddia ediliyor. Yüzde 35 zam yapılması durumunda asgari ücret 22 bin 952 lira, yüzde 40 zam yapılması durumunda ise 23 bin 802 lira olacak.

Peki asgari ücret için hangi zam oranları konuşuluyor? İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları:

Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

Yüzde 35: 22 bin 952 lira

Yüzde 36: 23 bin 122 lira

Yüzde 37: 23 bin 292 lira

Yüzde 38: 23 bin 462 lira

Yüzde 39: 23 bin 632 lira

Yüzde 40: 23 bin 802 lira

Yüzde 41: 23 bin 973 lira

Yüzde 42: 24 bin 143 lira

Yüzde 43: 23 bin 313 lira

Yüzde 44: 24 bin 483 lira

Yüzde 45: 24 bin 653 lira

Yüzde 46: 24 bin 823 lira

Yüzde 47: 24 bin 993 lira

Yüzde 48: 25 bin 163 lira

Yüzde 49: 25 bin 333 lira

Yüzde 50: 25 bin 503 lira