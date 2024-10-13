"Asgari ücrete çalışanların beklentisi oranında zam mümkün değil"

Asgari ücret zammı için milyonlarca çalışanın kulağı açıklanacak rakamda. İşçinin zam beklentisi en az yüzde 40 iken, uzmanların dillendirdiği rakamlar ise çok farklı. Asgari ücretle ilgili son tahmin ise Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Erdursun'un verdiği rakam milyonları endişelendirdi.

Milyonlar 2025'te asgari ücrete yapılacak zammı merakla bekliyor. Aralık ayına girilmesiyle asgari ücret için maraton başlayacak. Aralık ayının başında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ay sonuna kadar 4 toplantı gerçekleştirip nihai kararını açıklayacak.

Aralık ayına sayılı günler kala asgari ücret zammına ilişkin tahminler de gelmeye devam ediyor. Ancak işçinin beklentisi ile uzmanların tahminleri arasında büyük farklar var.

Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Türkiye'nin 2025-2027 yıllarını kapsayan 3 senelik yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'da 2024 sonu enflasyon hedefi yüzde 41,5. Bu nedenle işçilerin zam beklentisi en az yüzde 40.

Uzmanların görüşleri ise bu yönde değil. Asgari ücret için son tahmin Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Canlı yayında konuşan Erdursun'un asgari ücret zammı tahmini milyonları endişelendirecek cinsten.

"Bu, yüzde 70 zam demek ve mümkün değil"

En iyi ihtimalle yüzde 25-30 oranında zam yapılacağını düşündüğünü söyleyen Erdursun, asgari ücretin 22 bin lira seviyesine çıkabileceğini belirtti. Erdursun, "Çalışanların 30 bin lira beklentisi var ancak bu, yüzde 70 zam demek ve mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Hükümetin enflasyon ve ekonomik hedeflerine bakıldığında, daha yüksek zam oranlarının olasılık dışı olduğunu, yüzde 20-30 aralığındaki artışların gündemde olduğunu söyleyen Erdursun, yüzde 20’lik bir zamla asgari ücretin 20 bin 400 liraya, yüzde 25 zamla 21 bin 250 liraya, yüzde 30 zamla ise 22 bin 100 liraya çıkabileceğini belirtti.