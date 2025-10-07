Asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? Ekonomist Ceyhun Elgin oran verdi

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Boğaziçi Üniversitesi’nden ekonomist Ceyhun Elgin, “Asgari ücrete yeni yılda yüzde 50 zam yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Yüzde 50 zam gelirse yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Yüzde 50 zam senaryosunda asgari ücret 33 bin 156 liraya yükselerek, yeni yılda 30 bin lirayı geçmesi beklenen açlık sınırını geride bırakacak.

Asgari ücretteki yüzde 10'luk artış yıllık enflasyonu ne kadar arttırıyor?

Ceyhun Elgin ile Greenwich Üniversitesi’nden Cem Oyvat ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Adem Yavuz Elveren ‘Yüksek enflasyon ekonomisinde asgari ücret: Türkiye örneği’ başlıklı bir makale yayınladı. Makalede asgari ücret artışının ekonomiye etkisi 2005 ile 2024 yılları arasındaki veriler üzerinden incelendi.

Ekonomistlerin bulgusuna göre asgari ücretteki yüzde 10’luk artış, yıllık enflasyonu yalnızca yüzde 1 ile yüzde 2 aralığında artırıyor. Ekonomist Cem Oyvat, bu sonucu “Asgari ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkisi bazı kesimlerin düşündüğünden çok daha düşük” ifadesiyle değerlendirdi.

Ayrıca makalede, asgari ücretteki yüzde 10’luk artışın işsizliği bir yılda sadece 0.10 ile 0.15 puan aralığında arttırdığına yer verildi.

Benzer şekilde asgari ücretteki artışın dış ticaret dengesine etkisi de sınırlı seviyede kaldı.

Makalenin sonuçlarını değerlendiren Ceyhun Elgin, ABD merkezli banka JPMorgan’ın asgari ücrette yüzde 20’lik artış tavsiye etmesine tepki göstererek “Geçen sene enflasyon yüzde 44’ken, asgari ücret ocakta yüzde 30 arttı. Bu nedenle asgari ücretlilerin 14 puanlık kaybı var. Bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 29-30 olması bekleniyor. Refah payı da eklendiğinde asgariye yüzde 50 seviyesinde zam yapılmalı” dedi.

Döviz kurları belirleyici olacak

“Enflasyonun belirleyicisi döviz kurları” diyen ekonomist Ceyhun Elgin, “Asgari ücrete hedeflenen enflasyona göre zam yapılması hataydı” açıklamasını yaptı. Elgin, asgari ücretteki artışın verimliliği yükselttiği yönünde çalışmalar olduğuna belirterek “Beyaz yakalıların maaşı da asgari ücrete yakınsadı. Eğer yıl sonunda yüzde 30 enflasyon bekleniyorken asgariye yüzde 20 zam yapılırsa çalışanlar 10 puan daha kaybedecek” diye konuştu.