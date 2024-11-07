Asgari ücretin de en düşük emekli maaşının da alım gücü eridi: Asgari ücret 12 bin liraya düştü

Temmuzda ara zam yapılmayan asgari ücretin alım gücü Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyonuyla yılın başından bu yana geçen 10 ayda 4 bin 838 lira eriyerek 12 bin 164 liraya düştü. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre asgari ücretteki erime İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) enflasyonuna göre 11 bin 482 liraya, Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) enflasyonuna göre ise 7 bin 3 lira eriyerek 9 bin 999 liraya indi.

Yüzde 39’luk kayıp var

2025’te uygulanacak asgari ücret görüşmeleri aralık ayında yapılacak. Asgari ücrete 2025’in enflasyon tahminlerine göre zam yapılması da seçenekler arasında... Zam için kulislerde konuşulan oran ise yüzde 25-30 civarında.

Alım gücü üzerinden yapılan hesaplama yılın başında 17 bin 2 lira olan asgari ücretin TÜİK hesabıyla yüzde 39.77 eriyerek 12 bin 164 liraya düştüğünü gösterdi.

En düşük emekli aylığı 11 bin 155 liraya indi

Temmuzda 12 bin 500 lira yapılan en düşük emekli aylığının alım gücü de 4 ayda TÜİK’in enflasyonuna göre 1.345 lira eridi ve 11 bin 155 liraya düştü.

En düşük emekli aylığındaki erime İTO’ya göre 1.592 lira ve ENAG’ın hesapladığı enflasyona göre de 2 bin 243 liraya ulaştı.

Çalışanın maaşı da eridi

TÜİK’in enflasyonuna göre temmuz ayında 42 bin 750 lira olan üniversite mezunu devlet memuru maaşının bugünkü alım gücü 37 bin 989 liraya gerilerken, temmuzda 41 bin 844 lira olan öğretmenin maaşı 37 bin 341 liraya, profesörün 83 bin 457 lira olan maaşının alım gücü de 74 bin 475 lira düştü. Temmuz ayında tüm çalışanların maaş ve aylıklarındaki 4 aylık erime yüzde 12.06 oldu. Yılın başında zam alıp temmuzu zamsız geçiren milyonlarca özel sektör çalışanının maaşındaki erime ise TÜİK’e göre yüzde 39.77, ENAG’a göre ise yüzde 70.03’ü buldu.