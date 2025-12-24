Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar olacak?

1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücrette brüt tutar 33 bin 30 TL’ye, net ücret 28 bin 75,50 TL’ye yükseliyor. Yeni asgari ücretin SGK ve işsizlik sigortası primleri dahil işverene toplam maliyeti ise 40 bin 874,63 TL olarak hesaplandı.

Yeni asgari ücret artışıyla prime esas kazanç sınırları da güncellendi. Buna göre günlük kazanç alt sınırı bin 101 TL, aylık kazanç alt sınırı ise 33 bin 30 TL olarak belirlendi.

İşverene maliyet 40 bin 874,63 TL

Yeni asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre işverenin bir çalışan için ödeyeceği toplam tutar, sigorta ve işsizlik sigortası primleriyle birlikte 40 bin 874,63 TL’ye ulaşıyor.

Bu maliyetin içinde yer alan başlıca kalemler şöyle:

SGK primi işveren payı (yüzde 21,75): 7.184,03 TL

İşsizlik sigortası işveren payı (yüzde 2): 660,60 TL

Teşviklerle maliyet düşebiliyor

İşverenin belirli koşulları sağlaması halinde prim teşvikleri devreye giriyor ve toplam maliyet aşağı çekilebiliyor.

TÜRMOB’un hesaplamasına göre:

Yüzde 2 prim indirimi hakkı kazanılması halinde işverene maliyet: 40.214,03 TL

İmalat sanayinde yüzde 5 indirim hakkı kazanılması halinde işverene maliyet: 39.223,13 TL

Bu kapsamda SGK işveren payı, teşvik durumuna göre:

Yüzde 2 indirimle 6 bin 523,43 TL

İmalat sanayinde yüzde 5 indirimle 5 bin 532,53 TL seviyesine geriliyor.

İşçi payı: SGK primi 4.624 TL, işsizlik sigortası 330 TL

Çalışan tarafında ise yeni asgari ücret üzerinden:

SGK primi işçi payı (Yüzde 14): 4.624,20 TL

İşsizlik sigortası işçi payı (Yüzde 1): 330,30 TL olarak hesaplandı.

Asgari ücret desteği: 1.270 TL

Yeni dönemde işverenlere sağlanan asgari ücret desteği de devam ediyor.

Buna göre sigortalı başına destek 1.270 TL olarak yer aldı.

Prime esas kazanç üst sınırı 297.270 TL

Tabloda prime esas kazanç üst sınırı da açıklandı:

Günlük kazanç üst sınırı: 9.909 TL

Aylık kazanç üst sınırı: 297.270 TL