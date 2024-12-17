Asgari ücrette üçüncü toplantının tarihini açıkladı: 25 bin TL zorlanacak!

Mehmet KAYA/ANKARA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30’da yapılacağı duyuruldu. Önceki toplantı 16 Aralık Pazartesi günü yapılmıştı.

Yakın zamana toplantı konulması, ücretin bu toplantıda belirlenme ihtimalini akla getirdi. Taraflar, bu yıl geçmiş yıllara göre daha kısa sürede sonuca ulaşmak istediklerini belirtmişlerdi. TÜRK-İŞ Başkanı Ramazan Ağar da genel havadan, üçüncü toplantıda ücretin belirlenebileceği izlenimi edindiğini belirtmişti.

Artış oranında yüzde 45’in üstü zorlanacak

Asgari ücretin gelebileceği seviyelere yönelik olarak spekülasyonlar devam ederken, artışın yüzde 50’lere doğru zorlanmak istendiği, kamunun ücret desteğinin de gündemde olduğu öğrenildi. Hükümet kanadından gelen 2024 enflasyonunun dikkate alınacağı yönündeki açıklamalar, yüzde 45’ler dolayında gerçekleşecek yıl sonu enflasyonuna bir miktar refah payı eklenmesiyle bir ücret belirlenmeye çalışıldığı belirtiliyor. Ücretlerin, bu artışın işverene yükünü azaltmak için de asgari ücret seviyesinde verilen desteğin yeniden ayarlanması söz konusu olabilecek.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: İşçi ne derse ona bakacağız

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, daha önceki açıklamalarında, asgari ücretin belirlenme safhasında, komisyondaki asgari ücretlilerin önerisini dikkate alacaklarını, Başkanlar Kurulu’nu toplayarak tavır alacaklarını açıklamıştı. Atalay, “İşçi ne derse ona bakacağız. Ne yazıp çizerlerse onu konuşacağız” yorumunu yapmıştı.

Asgari ücrette kritik toplantı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantının Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacağını duyurdu. Toplantıya katılacak kişiler henüz açıklanmadı ancak Bakan ve tarafların başkanlar düzeyinde o gün bakanlığa gelmesi, bir müzakerenin olabileceği anlamına gelecek. İşçi tarafı, işveren veya hükümet kanadından bir teklif açıklanmayınca herhangi bir artış ya da tutar telaffuz etmeyeceğini açıkladı.

Asgari ücretin bu yıl geçmiş yıllara göre daha erken açıklanmasının diğer ekonomik kararlarla da ilişkisi bulunuyor. Hem işçi hem işveren tarafı, ücretlerin üzerindeki yüklerin azaltılması için gelir vergisi tarifesinin ilk iki diliminin yüksek oranlı artırılarak, gelir vergisi yükünün azaltılmasını talep ediyordu. Ayrıca, faiz indirim tartışmaları devam eden aralık ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı da 26 Aralık günü yapılacak.

Ağar: “Kabul edilebilir” bir rakam olmazsa evet demeyiz!

EKONOMİ’ye açıklama yapan işçi tarafı temsilcisi TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “Bizi telefonla çağırdılar, resmi yazı da gelecek ama şu ana kadar bir rakam telaffuz edilmiş değil. Yarın ne olur bilmem ama toplantı günü kabul edilebilir rakam olmazsa evet demeyiz. Şu anda ortada bir rakam hala yok, bu toplantıdan bir sonuç alınır ya da alınmaz söylemek mümkün değil” diye konuştu.