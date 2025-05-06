Asgari ücrette 3.000 liralık kayıp! Peki hangi ücret ne kadar eridi?

2024’ün ilk dört ayında yüzde 13,36’ya ulaşan enflasyon, maaşlarda ciddi erimeye yol açtı. 22.194 TL olarak belirlenen asgari ücrette, enflasyon kaynaklı 2.955 TL’lik kayıpla alım gücü 19.148 TL’ye düştü. Aile yardımıyla birlikte 43.698 TL olan en düşük memur maaşında ise dört ayda 5.838 TL’lik bir erime yaşandı. Nefes'ten Ali Öztürk'ün haberine göre ocak ayında en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye çıkmıştı ancak enflasyon, yapılan zammı fazlasıyla geri aldı. Aynı şekilde, ocakta 2.029 TL artışla 17.587 TL’den 19.616 TL’ye yükseltilen en düşük memur emeklisi aylığı da alım gücü açısından gerileme yaşadı.

4 aylık enflasyon kaybı da şimdiden 2.623 TL oldu

En düşük memur emeklisi aylığında 4 aylık enflasyon kaybı da şimdiden 2.623 TL oldu. En düşük memur emeklisi aylığına ocakta yapılan zamdan 600 TL daha fazlasını enflasyon canavarı yuttu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 14.469 TL olan taban aylığındaki enflasyon kaybı da 4 ayda 1.935 TL oldu. Böylece 14.469 TL’lik taban aylıkta alım gücü 12.534 TL’ye geriledi. Ortalama memur maaşları 51.000 TL seviyesinde. Ortalama memur maaşında 4 aylık enflasyon kaybı da 6.813 TL oldu. Sadece emekli ve memurlar değil, özel sektörde çalışanlar için de enflasyon kaybı geçerli. Buna göre, özel bir kuruluşta çalışan ve aylığı 40 bin TL olan bir işçinin, enflasyon karşısında kaybı 5.344 TL oldu. Bu işçinin aylığında satın alma gücü 34.700 TL’nin de altına geriledi. Maaşlardaki enflasyon kaybı, mayıs ve haziran ayında da devam edecek. Memur ve emekliler, enflasyon kaybını temmuzda telafi edecek ancak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun tartışmalı enflasyon hesabı, ücretlerde kaybı tam anlamıyla telafi etmeye yetmeyecek.

ENAG’a göre maaşlarda erime TÜİK enflasyonu ile hesaplanan kayıptan daha büyük

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 aylık enflasyonu yüzde 13.36 olarak hesaplarken bağımsız enflasyon araştırma kuruluşu ENAG’ın hesabına göre 4 aylık enflasyon yüzde 21.41’i buldu. ENAG’a göre maaşlarda erime TÜİK enflasyonu ile hesaplanan kayıptan daha büyük oldu. En düşük emekli aylığı olan 14.469 TL’de alım gücü, ENAG’ın enflasyon hesabına göre 11.371 bin TL’ye geriledi. Asgari ücrette ise alım gücü 4.733 TL’lik kayıp sonrası 17.371 TL’ye geriledi. En düşük memur maaşı olan 43.698 TL’de yüzde 21.41 enflasyonla birlikte 9.355 TL erime yaşandı. 51.000 TL’lik ortalama memur maaşında enflasyondan kaynaklanan erime 10.919 TL’yi buldu.

Milletvekili maaşında erime 42.000 TL’ye dayandı

TÜİK’in 4 aylık enflasyon hesabı ile, 196.000 TL olan milletvekili maaşı 26.186 TL eridi. ENAG’ın yüzde 21.41’lik 4 aylık enflasyonu baz alındığında milletvekili maaşında erime 42.000 TL’ye dayandı. Milletvekili emeklileri ise 123.759 TL aylıkta TÜK’e göre 16.534 TL, ENAG’a göre 26.496 TL erime gördü. TBMM’de milletvekillerinin 300’ü hem emekli aylığı hem milletvekili aylığı alıyor.

Hangi ücret ne kadar eridi

Asgari ücret 2.955 TL

En düşük memur maaşı 5.838 TL

En düşük memur emeklisi 2.623 TL

En düşük emekli aylığı 1.934 TL

Ortalama memur maaşı 6.813 TL

Milletvekili maaşı 26.186 TL

Emekli milletvekili maaşı 16.534 TL