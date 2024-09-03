Asgari ücrette alım gücü eriyor: 8 ayda 5 bin 430 lira buhar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Enflasyon, aylık bazda yüzde 2,47 artarken, yıllık bazda da yüzde 51,97 oldu.

2024 yılında TÜİK'in açıkladığı aylık TÜFE verileri şu şekilde oldu:

Asgari ücrete ara zam yapılmadı

Enflasyonla mücadelede, yükselişi etkilediği nedeniyle asgari ücrete ve baz alınan maaşlara ara zam yapılmadı. Ara zam yapılmayan maaşlarda erime olurken, yılbaşından bu yana asgari ücret de alım gücünü kaybetti.

Cumhuriyet'ten Savaşkan İskefli'nin haberine göre, enflasyonda yükseliş sürerken, 2024 yılı için 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücret, 8 ayda 5.430,31 TL değer kaybetti.

2024 yılı ilk 6 ayında maaşlarda yüzde 24,73, 8 ayda da yüzde 31,93 oranında değer kaybı görüldü.