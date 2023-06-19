Asgari ücrette ikinci toplantı tamamlandı

ANKARA (EKONOMİ) – Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. Bu toplantının ardından önceki yıllarda kamuoyuna duyurulmadan gerçekleşen, başkanlar ile bakanın yaptığı istişari görüşmelerden biri de bu kez önceden duyurularak yapıldı.

Komisyonun ikinci toplantısının ardından Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar yaptığı açıklamada, “ara zam” niteliğine vurgu yaparak, bu hafta içinde önerilerin belli olması, bayramdan önce de ilan edilmesini beklediklerini kaydetti.

Ağar, asgari ücretin geçim şartlarındaki kayıplardan kaynaklı olarak Temmuz ayında yeniden artışının sözkonusu olduğunu vurgulayarak, bu nedenle bir “ara zam” niteliği taşıdığını ve Ocak ayından itibaren geçerli olacak zammı belirlemek için bir çalışma daha yapılacağına vurgu yaptı. Ağar, “Asgari ücret bir geçim ücreti değil, bunun altında işçi çalıştıramazsın demek. Günün şartlarına göre, alım gücüne göre bir pazarlık yapılacak” diye konuştu. Ağar, işveren ya da hükümet tarafından herhangi bir öneri getirilmediğini belirtti.

Ağar, uzlaşmayla bir sonuca ulaşmayı istediklerini ancak kabul edemeyecekleri bir öneri oluşursa, muhalefet şerhini koyacaklarını kaydetti.