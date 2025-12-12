Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. 8,8 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren süreç dikkatle takip edilirken, TÜRK-İŞ, Komisyonun ilk toplantısına katılmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık’ta yapacak.

Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yaptı

Asgari ücret görüşmeleri başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Aralık 2025 Cuma bugün saat 14.00'te toplandı.

Görüşme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, Ağar’ın asgari ücreti belirleme çalışmaları ile ilgili taleplerini dinledi.

Bakan Işıkhan, görüşmede her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyon’un çalışmaları açısından önemli olduğunu belirterek sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

"Sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağız"

Sendikaların, asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendireceğini belirten Işıkhan, “Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu’nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ toplantıya katılmadı

TÜRK-İŞ toplantı öncesi yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada "TÜRK-İŞ, 24 Aralık 2024 tarihinde aldığı kararla; Komisyon gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını kamuoyu ile paylaşmıştır. 24 Aralık 2024 tarihinden bu yana geçen yaklaşık bir yıllık sürede Komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin hiçbir iyileştirme yapılmamıştır" denildi.

TÜRK-İŞ'den toplantı öncesi mektup

Öte yandan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmama gerekçelerini, komisyon toplantısı öncesinde Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a bir mektupla iletti.