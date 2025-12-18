Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı! Bakan Işıkhan'dan 'rakam' sorusuna yanıt

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeni yılda asgari ücrete yapılacak olan zam oranına çevrildi. İlk toplantısını 12 Aralık Cuma günü yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ikinci kez bir araya geldi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına dakikalar kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok. İşçilerden aldığım bilgileri komisyonla paylaşacağım. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Rakamlar komisyona gelecek. Asgari ücrette rakam belli değil, zaten müzakerelerin amacı bu. Ortak bir noktada buluşacağımıza inanıyorum" dedi.

Bakan Işıkhan'dan HAK-İŞ ile görüşme sonrası yeni açıklama

Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ'in ardından HAK-İŞ ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün asgari ücret görüşmeleri kapsamında sosyal diyalog sürecini devam ettiriyoruz. TÜRK-İŞ Başkanımız Ergün Atalay ile süreci değerlendirdik. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan’la görüşme gerçekleştirdik. Görüşmeler neticesinde elde ettiğimiz verileri komisyona ileteceğim bende. Sosyal diyalog süreçlerini başlatıyoruz. Burada şunun altını çizmek isterim. Masada işçi kesiminin olmaması çok önemli bir eksiklik değil. Biz bir az önce TÜRK-İŞ’in masasına gittik görüşleri aldık. Aldığımız bu görüşleri komisyona ileterek sürecin sağlıklı şekilde işlemesine katkı sağlayacağım.

Sosyal diyaloğun gereği olarak işçi sendikalarımızda istişare süreçlerini sürdürüyoruz. TÜRK-İŞ'i ziyaret ettim. orada sayın başkanın taleplerini komisyonda yer almama gerekçelerini tekrar ifade ettiler. Daha sonra HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret ettim.

İşçi kesimi masada yok, olmayabilir ancak ben Bakan olarak biraz önce TÜRK-İŞ'e giderek, HAK-İŞ'e giderek iki başkanın taleplerini, geleceğe yönelik tekliflerini aldım. Komisyonumuz toplanacaktı. Ben biraz gecikmeli de olsa toplantıya katılacağım. İşçi sendikamızdan aldığımız görüşleri komisyon üyelerimize ifade edeceğim. İnşallah her dönem yaptığımız gibi asgari ücretin hem enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edeceğiz. İşçilerimizin satın alma gücünü koruyacak nitelikte olmasına dikkat ediyoruz. Hepsini komisyonda ele alıp değerlendireceğiz. Türkiye Yüzyılına hem işçimizle hem işverenimizle emekçilerimizle birlikte hareket ederek belli bir noktada mutabakata ulaşacağımızı ümit ediyorum.

Herhangi bir rakam var mı?

Hiçbir rakam yok. Şu an komisyonun toplanma amacı bu. TÜRK-İŞ'in dile getirmiş olduğu talepleri biz komisyonda ele alıyoruz. En son görüşmede Başkanlarla yaptığım toplantı sonrasındaki tüm verileri alıp komisyon üyeleriyle paylaşacağım."

HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan işverenlere çağrı

Bakan Işıkhan ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise şu ifadeleri kullandı:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla ilgili yapılacak düzenlemelerin 2025-2026 yılı asgari ücretinin belirlenme süreciyle örtüştüğü için belki komisyonun yapısıyla ilgili düzenlemeler gecikebilir. Buradan da TİSK'e bir çağrı yapmam gerekiyor. İşçi kesiminin komisyonda yer almamasını fırsata dönüştürerek asgari ücretle ilgili taleplerinin kabul ettirme girişimlerinden vazgeçmelerini istiyoruz. İşçi kesiminin yer almadığı komisyonda çoğunluk kararı alınacak. Çoğunluk kararında işveren kesiminin kararı önemli olacak."

TÜRK - İŞ'ten asgari ücret mesajı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılan ikinci toplantısına da katılmayacaklarını belirterek, "Ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı" ifadelerini kullanmıştı.