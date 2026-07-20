Asgari ücrette köklü değişiklik gündemde: Bölgesel ve sektörel model masada

Asgari ücretin belirlenme yönteminde değişikliğe gidilmesine yönelik alternatif formüller üzerinde çalışmalar sürüyor. Değerlendirilen seçenekler arasında, sektörlerin üretim maliyetleri ile illerin ekonomik ve yaşam koşullarını esas alan bölgesel ve sektörel asgari ücret modeli de yer alıyor. Bu kapsamda farklı ekonomik dinamiklere göre ücretlendirme yapılmasını öngören yeni sistemin uygulanabilirliği üzerinde duruluyor.

Hazırlık sürecinde, iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda farklı senaryolar ele alınıyor. Amaç; çalışanların satın alma gücünü korurken işletmelerin rekabet gücünü artırmak ve istihdamı destekleyecek bir denge oluşturmak.

Sektöre ve bölgeye göre düzenleme gündemde

Değerlendirilen modeller kapsamında özellikle üretim maliyetlerinin yüksek olduğu sektörler ile yaşam giderlerinin farklılık gösterdiği bölgeler için ayrı uygulamalar üzerinde duruluyor.

Olası bir düzenleme öncesinde işçi ve işveren temsilcilerinin görüşlerinin alınması planlanıyor. Çalışanların hak kaybı yaşamaması, işverenlerin ise üretim faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde devam ettirebilmesi hedefleniyor.

Dünyadaki uygulamalar mercek altında

Sabah'ın haberine göre, hazırlık sürecinde yalnızca Türkiye'deki ekonomik veriler değil, farklı ülkelerde uygulanan ücret sistemleri de inceleniyor. Yapılan analizlerle Türkiye'nin ekonomik yapısına uygun modelin belirlenmesi amaçlanıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekonomi yönetimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda nihai kararı verecek. Düzenleme hayata geçirilirse kapsamı, geçiş süreci ve denetim esasları da ayrıca belirlenecek.

Yetkililer, şu an için kesinleşmiş herhangi bir karar olmadığını vurgularken, yürütülen çalışmanın üretim, istihdam ve çalışan refahı arasında kalıcı denge sağlayacak en uygun modeli belirlemeye yönelik olduğunu ifade ediyor.

Hangi ülkede hangi sistem uygulanıyor?

Sektörel ya da bölgesel ücret sistemi, farklı ülkelerde çeşitli şekillerde uygulanıyor.

Almanya'da ülke genelinde yasal asgari ücret bulunurken bazı sektörlerde toplu iş sözleşmeleriyle daha yüksek taban ücret uygulanıyor.

İtalya ve Avusturya'da ulusal asgari ücret yerine ücretler büyük ölçüde sektörel toplu iş sözleşmeleriyle belirleniyor. Belçika ise ulusal taban ücretin yanında sektörlere özel daha yüksek ücret uygulamalarına sahip.

Öte yandan Meksika ücret bölgelerine ayrılırken, sınır bölgelerinde daha yüksek asgari ücret uygulanıyor. ABD'de federal ücretin yanı sıra eyaletler ve bazı şehirler kendi taban ücretlerini belirleyebiliyor.

Kanada'da asgari ücret eyaletlere göre değişirken, Japonya'da 47 idari birimin tamamı için ayrı ücret tarifesi uygulanıyor. Çin ve Hindistan da ekonomik koşullar ile sektörlere göre farklı asgari ücret sistemlerini kullanan ülkeler arasında yer alıyor.