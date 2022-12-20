Asgari ücrette kritik gün

İşçi işveren ve hükümet tarafından ortak karar ile 2023 yılı asgari ücretinin belirlenmesi hedeflenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı bugün saat 14:00'te başlayacak.

Komisyonun ilk toplantısı 7 Aralık'ta ikincisi 14 Aralık'ta yapıldı. Üçüncü toplantı için ise ilk olarak 21 Aralık tarihi öngörülmüş ancak tarih bugüne alınmıştı.

Komisyon görüşmelerde işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) hükmeti ise Çalışma Bakanı Vedat Bilgin temsil ediyor.

Asgari ücret 2022 için net 4,253 TL olarak belirlenmiş, yılın ortasında ise tekrar artış yapılarak yaklaşık 5,500 TL'ye yükseltilmişti. Ayrıca 2022 başından geçerli olmak üzere asgari ücrette damga vergisi ve asgari ücrete kadar tüm çalışanlar için gelir vergisi kaldırılmıştı.

İşçi tarafı ayrıca asgari ücretin vergilendirilmesine ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini de savunuyor. Bakanlık verilerine göre özel sektör çalışanlarının %37'si asgari ücretli.

Türk-İş Başkanı Atalay asgari ücrette kırmızı çizgilerinin 7,785 TL olduğunu söylese de, henüz diğer katılımcılar bir rakam telaffuz etmedi.

Seçimin en geç Haziran 2023'te gerçekleşecek olması, %85 seviyesindeki enflasyona doğrudan ve dolaylı etkileri nedeniyle asgari ücret, EYT ile memur ve emeklilere yapılacak fiyat artışları piyasada izlenmeye devam ediliyor. Ayrıca sürecin Hazineye ve İşsizlik Sigortası Fonu'na etkileri de izleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Bilgin ile geçen ay asgari ücret ve EYT işveren maliyetleri için görüşmüştü. EYT nedeniyle işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükü için uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti çalışılırken ayrıca emekli çalışanlar ile emekli olmayan çalışanlar arasındaki SGK prim farkının ortadan kaldırılması planlanıyor.

Komisyon katılımcıları üçüncü toplantı olan bugün itibarıyla oybirliği ile asgari ücretin belirlemeyi hedeflediklerini söylüyor.