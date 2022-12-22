Asgari ücrette sıcak gelişme

Merakla beklenen asgari ücrete ilişkin maraton hızlandı.

TİSK heyetinin Çalışma Bakanlığına geçtigi ve Bakan Bilgin ile toplantı halinde olduğu öğrenildi. Toplantıda işçi tarafı bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya geldi.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'le görüşeceğini açıklamış ve bugün asgari ücreti açıklayacağını söylemişti.

Erdoğan, Türk-İş'in 9 bin lira olan teklifiyle ilgili de "Öyle herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor. Bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfedir. Bunların hepsini bir düşüneceğiz" ifadelerine yer vermişti.

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, asgari ücretle ilgili “Çalışan ve çalıştıranı tatmin edecek şekilde belirlenmesi faydalı olur” dedi. Asgari ücret hesabında enflasyonu dikkate almanın uygun olacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı, EYT için de "Kabinede gündeme gelirse Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta açıklar” dedi. Bakan Nebati, yeni bir vergi indiriminin olmayacağı mesajını da verdi.